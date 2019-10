Muž plánoval útok na Biely dom a Sochu slobody, chcel napáchať veľké škody a stať sa „mučeníkom“

ATLANTA 17. januára (WebNoviny.sk) - Americká polícia v stredu zatkla muža, ktorý plánoval útok na Biely dom a Sochu slobody.

Dvadsaťjedenročný Hašer Džallal Taheb je obvinený z pokusu o poškodenie alebo zničenie budovy patriacej Spojeným štátom.

Úrady z mesta Cumming v štáte Georgia kontaktovali Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v marci po tom, ako dostali tip na muža, ktorý sa zradikalizoval, zmenil si meno a plánoval odcestovať do zahraničia.

Stretnutia s tajným agentom

Muž v októbri povedal dôvernému zdroju FBI, že chcel odísť do inej krajiny, no keďže nemá cestovný pas, zostane v USA a zaútočí na Biely dom a Sochu slobody. Následne sa niekoľkokrát stretol s tajným agentom a spomínaným zdrojom FBI. Povedal im, že chce urobiť čo najväčšie škody a dúfa, že sa stane "mučeníkom", teda že zomrie počas útoku.

Na ďalšom stretnutí ukázal agentovi náčrt prízemia v západnom krídle Bieleho domu a prezradil mu detaily útoku. Požiadal agenta v utajení, aby mu zohnal zbrane a výbušniny. Diskutovali tiež o výmene alebo predaji svojich áut, aby mali za tovar čím zaplatiť. Chcel tiež zriadiť základňu, kde by sa stretávali a kde by nakrútil video, aby motivoval iných ľudí. Vo videu chcel zapáliť zástavy USA a Izraela.

Útok na Biely dom z príjazdovej cesty

Na Biely dom chcel zaútočiť tento týždeň zo zadnej príjazdovej cesty. Potom chcel použiť protitankovú strelu a vniknúť do Bieleho domu, kde by zabil čo najviac ľudí. Zadržaný takisto prezradil, že síce nikdy nestrieľal zo zbrane, no myslí si, že sa to veľmi jednoducho naučí. Videl tiež niekoľko videí, ako odpáliť granát.

Taheb sa stretol s utajenými členmi FBI v stredu na parkovisku v meste Buford, kde mali vymeniť autá za zbrane, tri výbušné zariadenia a protitankovú strelu.

Na miesto prišli ďalší agenti FBI v utajení, ktorí si prehliadli ponúkané autá a priviezli žiadaný tovar. Následne sa rozprávali o tom, ako použiť zbrane a výbušniny, za ktoré im muži dali kľúče od svojich áut a náklad premiestnili do požičaného vozidla. Po tom, ako si sadli do vozidla a zatvorili dvere, Taheba zatkli.

