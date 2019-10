Muž chcel vstúpiť do katedrály v New Yorku s kanistrami benzínu a zapaľovačmi

NEW YORK 18. apríla (WebNoviny.sk) - Len niekoľko dní po ničivom požiari v parížskej katedrále Notre Dame zatkla newyorská polícia muža z New Jersey, ktorý chcel vstúpiť do Katedrály sv. Patrika s dvoma kanistrami benzínu, dvoma fľašami horľaviny a zapaľovačmi.

Neidentifikovaný 37-ročný muž zaparkoval v stredu večer svoj minivan pri známej katedrále stojacej na Piatej Avenue na Manhattane, obišiel okolie a vrátil sa pre pripravené veci.

"Keď chcel vstúpiť do katedrály, zastavil ho strážnik, ktorý sa ho spýtal, kam ide a oznámil mu, že s týmito vecami nemôže vôjsť do katedrály," uviedol námestník komisára NYPD John Miller.

Strážnik informoval protiteroristickú políciu, ktorá muža zadržala. Muž pri vypočúvaní povedal, že si chcel cez katedrálu skrátiť cestu, aby sa dostal na Madison Avenue a že jeho autu došlo palivo. "Pozreli sme sa na vozidlo. Palivo mu nechýbalo a v tej chvíli sme ho vzali do väzby," priblížil vývoj udalostí Miller.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !