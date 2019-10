Muž čelí obvineniam z krádeže, ulakomil sa na peniaze zo stratenej peňaženky

BRATISLAVA/HLOHOVEC 16. apríla (WebNoviny.sk) - Policajti vypátrali páchateľa, ktorý zobral peniaze zo stratenej peňaženky. Ešte začiatkom apríla pri Žlkovciach v okrese Hlohovec o ňu prišiel 57-ročný muž. Peňaženku si nechal na streche auta a po vyštartovaní mu spadla.

Keď na to prišiel, vrátil sa. Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, peňaženku síce našiel, no bola už prázdna. Nahlásil to na polícii a policajti za pomoci kamerových záznamov podozrivého v krátkom čase našli

Peňaženka zlákala 33-ročného muža z neďalekej obce. Prechádzal okolo nej na aute, zacúval, z peňaženky vybral 350 eur a stravné lístky a vyhodil ju von. Obvinili ho zo zatajenia veci a hrozí mu trest až na jeden rok.





