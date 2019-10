Musíme sa im vyrovnať v agresivite, priblížil Pekarík recept na Walesanov

Ako hráč nemeckej Herthy Berlín priznal na reprezentačnom zraze v Šamoríne, chýba mu zápasová prax, no tento hendikep by mu mohli pomôcť nahradiť skúsenosti. "Samozrejme, niečo je trénovať a niečo iné hrať zápasy. Myslím si však, že už som toho odohral dosť a pokiaľ mi to fyzický a zdravotný stav dovolí, tak verím, že to nebude žiadny väčší problém," uviedol 32-ročný rodák zo Žiliny.