Musíme sa dať dokopy ako mužstvo, vraví tréner „belasých“ Országh pre prehrách 0:9 a 0:7

VIEDEŇ 29. októbra (WebNoviny.sk) - Hráči HC Slovan Bratislava absolvovali koncom minulého týždňa dva zápasy základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) vo Viedni. Duely nadnárodnej súťaže zavítali do rakúskej metropoly v rámci projektu KHL World Games, ktorý má pomôcť lige expandovať na nové trhy.

Na ľade Erste Bank Areny nastúpili "belasí" proti CSKA Moskva a SKA Petrohrad, no neurobili si dobrú reklamu. V piatok podľahli Moskovčanom 0:9 a v nedeľu utŕžili ďalší debakel 0:7, čo znamená, že nebodovali už štvrtýkrát za sebou.

"Výsledok síce hovorí jasne v náš neprospech, ale v úvodných dvoch tretinách sme hrali dobre. Neviem, čo sa stalo v tretej časti. Akoby sme sa opustili a odišli z ľadu, čo nás mrzí," hodnotil pre agentúru SITA po súboji s Petrohradom obranca bratislavského Slovana Mário Grman.

Štěpánek chytil niekoľko tutoviek

Je pravdou, že "belasí" svojho súpera v prvom a druhom dejstve mierne prestrieľali, ale trápili sa v koncovke a po štyridsiatich minútach prehrávali 0:3. Gól zadáka Dinara Chafizullina v 41. min však definitívne zlomil zápas na stranu SKA.

"Hneď v prvom striedaní v prvej tretine sme inkasovali a stav bol už 0:4, ale aj tak nemôžeme podať taký výkon. Jakub Štěpánek predviedol viacero kvalitných zákrokov, chytil niekoľko tutoviek a my ho na to nemôžeme nechať samého. Našim prístupom sme sa naňho úplne vykašľali," nešetril kritikou stále iba 21-ročný slovenský reprezentant.

Nevydarená posledná časť hry vyvolala negatívnu reakciu aj u trénera Slovana Vladimíra Országha, ktorý na tlačovej konferencii povedal, že podobný výkon sa už nemôže opakovať.

"Od štvrtého inkasovaného gólu sa niektorí hráči úplne opustili, čo je pre mňa neakceptovateľné. Je rozdiel, či prehráte 0:4 alebo 0:7. Chcem, aby hráči išli každé jedno striedanie naplno a dohrali ho do úplného konca. Ak by hrali v tretej tretine rovnako ako v prvých dvoch, každému hráčovi by som sa pozrel do očí, podal mu ruku a poďakoval za prácu. Takto ich môžem pochváliť akurát za dve tretiny, no tá tretia sa už nikdy nemôže opakovať," vyjadril sa hlavný kouč.

Nasleduje domáca séria zápasov

V zápasoch proti elitným klubom KHL sa hráči Slovana nemohli spoľahnúť na tradičnú podporu fanúšikov. Do Viedne síce za nimi pricestovalo niekoľko skupiniek priaznivcov, ale atmosféra v tamojšej hale by sa dala označiť skôr za neutrálnu.

"Určite chcelo veľa ľudí vidieť tieto dva slávne ruské tímy v Bratislave. Na druhej strane, je to dobré pre divákov v iných krajinách, pretože KHL chce expandovať," prezentoval svoj názor Grman, ktorý už myslí na blížiacu sa sériu troch duelov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

"Belasí" od štvrtka 1. novembra do pondelka 5. novembra postupne privítajú Sibir Novosibirsk, Lokomotiv Jaroslavľ a Barys Astana.

"Tieto výsledky musíme hodiť za hlavu, pretože s nimi už nič nemôžeme urobiť. Musíme ísť krok po kroku, od zápasu k zápasu. Potrebujeme hrať tak ako predtým, začať strieľať góly a zbierať body, pretože každý jeden sa počíta v boji o play-off," dodal pre agentúru SITA odchovanec topoľčianskeho hokeja.

Országh by privítal posily

Dôležitosť nasledujúcej domácej šnúry si dobre uvedomuje aj 41-ročný Országh. Slovan totiž aj po štyroch prehrách v rade figuruje v Západnej konferencii KHL na deviatej priečke a na ôsme Dinamo Riga stráca jediný bod.

"Potrebujeme si oddýchnuť. Na niektorých hráčoch sa už začína prejavovať únava, pretože kalendár je nabitý a neúprosný. Je pre nás výhodou, že naši súperi v boji o play-off takisto prehrávajú, takže sa na nich nemusíme spoliehať, ale v prvom rade sa musíme dať dokopy ako mužstvo. V našom prípade nemôže existovať to, že máme čo i len jedného hráča, ktorý sa vezie. Každý zápas potrebujeme, aby 22 hokejistov ťahalo za jeden povraz. Akonáhle tam bude jeden slabý, hneď máme problém," vysvetľoval majster sveta z Göteborgu, ktorý sa netají tým, že nie je spokojný s výkonmi niektorých legionárov a nebol by proti posilneniu kádra.

Mladý tréner má však zviazané ruky, pretože hráčsky trh je obmedzený. "Hľadáme hráčov, ale ten výber je slabý a bola by to výmena iba kus za kus. Pozeráme sa aj do slovenskej ligy, ale tam majú hráči zmluvy s klubmi. Už teraz musíme niektorých hokejistov vrátiť do Tipsport ligy k 31. januáru, pretože pred príchodom k nám mali podpísané kontrakty a taká je dohoda," objasnil situáciu.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !