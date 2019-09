Musíme prestať útočiť na Rusko, tvrdí Danko, ktorý skritizoval Globsec a obhajuje Lukašenka

BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) - Bezpečnostná stratégia Slovenska by mala byť opäť prepracovaná. Uviedol to v relácii V politike predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Podľa jeho slov treba prestať útočiť na Ruskú federáciu, pretože je to kľúčový hráč na medzinárodnej scéne. Stratégia v súčasnom znení vníma Rusko ako hrozbu, pričom ju stále neschválil parlament. Jej odobrenie blokuje práve SNS. Danko kritizoval aj bezpečnostnú konferenciu Globsec, ktorú by si mal hradiť podľa neho súkromník vo vlastnej réžii.

Mediálna bublina

„Mám na Globsec svoj vlastný názor. V prvom rade si ho má financovať súkromník, a nie Miroslav Lajčák za štátne peniaze. Sú to iba zástupné témy, o ktorých sa rozpráva iba na nábreží Dunaja,“ povedal Danko na margo témy o legitimizovaní okupácie vojsk Varšavskej zmluvy Československa v auguste 1968.

Predseda NR SR sa domnieva, že predloženie zákona v Ruskej Dume je individuálnou snahou tamojšieho komunistického poslanca. „To je iba mediálna bublina. Rusko nemá záujme legimitizovať okupáciu Československa,“ dodal Danko. Šéf národniarov komentoval aj svoju nedávnu návštevu Bieloruska, ktorá bola podľa jeho slov konštruktívna.

„Rusko nemôžeme obchádzať pri dôležitých témach, akou je napríklad distribúcia plynu. Východné trhy sú pre nás kľúčové, pretože pre slovenskú firmu je jednoduchšie sa tu presadiť ako, povedzme, v Rakúsku,“ povedal Danko. Na tému svojej nedávnej zahraničnej cesty Bieloruska uviedol, že tam bol obhajovať a rozširovať slovenské obchodné záujmy.

Všetko má hranice

„Som veľmi rád, že som sa stretol s prezidentom Lukašenkom. Aj z pohľadu nášho obchodného vývozu je dôležité mať dobré vzťahy aj na Východ, aj na Západ. Vždy je lepšie ísť pri pracovnom trhu cestou spolupráce s Bieloruskom, ako zažiť to, čo Nemecko s prílevom neriadenej migrácie,“ povedal Danko. Predseda parlamentu považuje Lukašenka za rozumného človeka.

„Všetko musí mať svoje hranice. My sme sa tu naučili, že každý môže povedať čokoľvek. Nemyslím si, že parlamentná demokracia môže platiť pre všetky krajiny ako univerzálne riešenie. Na margo pána Lukašenka, ak by ho ľudia nemali radi, tak ho nevolia,“ dodal. Danko tiež povedal, že na jeho návštevu krajiny by mal nadviazať aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). „Mám také informácie,“ potvrdil Danko.

Podľa Danka sa v súčasnosti nediskutuje o možnosti predčasných parlamentných volieb. „Verím, že si to v strane vyriešia a bude pokračovať v tom, aby sme pomohli našim občanom. Pokiaľ by sa nevedeli dohodnúť, prichádzala by do úvahy diskusia o možnej rekonštrukcii vlády alebo predčasných volieb, ale to nie je teraz na stole,“ uzavrel.

