MS vo futbale 2022 v Katare: Portugalsko v osemfinále deklasovalo Švajčiarsko, Ramos strelil hetrik

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Reprezentácia Portugalska sa na MS vo futbale 2022 v Katare stala posledným štvrťfinalistom, keď v utorňajšom osemfinálovom zápase oslova deklasovala Švajčiarov 6:1. Do streleckej listiny sa pritom ani raz nezapísal hviezdny Cristiano Ronaldo.

Výber Portugalska viedol už po prvom polčase 2:0 gólmi Goncala Ramosa a Pepeho. Po zmene strán Ramos skompletizoval premiérový hetrik na MS a skórovali aj Raphael Guerreiro a Rafael Leao.

Za Švajčiarov v 58. minúty na priebežných 1:4 korigoval Manuel Akanji. Hviezdny Cristiano Ronaldo nebol v základnej zostave svojho tímu a na ihrisko sa dostal až v 73. minúte, strelecký účet si však nevylepšil.

Portugalčania si štvrťfinále MS v minulosti zahrali dvakrát - v Anglicku 1966 to dotiahli k bronzu a v Nemecku 2006 obsadili 4. priečku. Švajčiari sa nedostali do svojho štvrtého štvrťfinále na tomto fóre. V minulosti sa im to podarilo v rokoch 1934, 1938 a 1954, ani raz však neprekĺzli medzi kvarteto najlepších. V osemfinále šampionátu si zahrali aj na predchádzajúcich dvoch MS, ale v Brazílii 2014 vypadli s Argentínčami a v Rusku 2018 so Švédmi.

MS vo futbale 2022 v Katare osemfinále Portugalsko - Švajčiarsko 6:1 (2:0) Góly: 17., 51. a 67. G. Ramos, 33. Pepe, 55. Guerreiro, 90.+ Leao - 58. Akanji, ŽK: 43. Schär, 59. Comert (obaja Švaj.), rozhodoval: Ramos (Mex.), 83720 divákov

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?