MS vo futbale 2022 v Katare: Nemecko po výhre končí, Japonsko otočilo zápas so Španielskom

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - O zatiaľ najväčšie prekvapenie futbalového svetového šampionátu v Katare sa postarali futbalisti Japonska, ktorí z E-skupiny postúpili do osemfinále na úkor výberu Nemecka. Japonci totiž v skupine po triumfe nad Nemcami 2:1 zdolali aj iného favorita, vo štvrtok si poradili so Španielmi 2:1. Nemeckému výberu nestačil ani triumf nad Kostaričanmi 4:2.

Chvíľu postupovala aj Kostarika

Štvornásobní svetoví šampióni Nemci nepostúpili na MS zo základnej skupine už druhýkrát za sebou, nepodarilo sa im to ani v Rusku 2018.

Vývoj štvrtkových večerných stretnutí dokonca na tri minúty pasoval medzi postupujúcich aj Kostaričanov na úkor Španielov, no futbalisti Kostariky viedli nad Nemcami iba spomenuté tri minúty. Španieli v osemfinále nastúpia proti Maročanom, na Japoncov čakajú Chorváti.

Hráči Španielska v závere svojho štvrtkového duelu už vedeli, že postup im neujde, možno aj preto "nechali" súpera zvíťaziť a dostať sa na čelo tabuľky. Zverenci trénera Luisa Enriqueho sa tak vyhli duelu proti úradujúcim vicemajstrom sveta Chorvátom.

Španielsko a Nemecko so štyrmi bodmi

Španieli po prvom polčase viedli zásahom Álvara Moratu, no po zmene strán dali japonské góly Ricu Doan a Ao Tanaka v rozpätí troch minút a až do úplného záveru zo všetkých síl bojovali nielen o víťazstvo, ale aj postup.

Španieli mali totiž výraznú územnú prevahu, ktorú však nedokázali pretaviť do streleckej prevahy a ani do gólov. Nemci dali prvý gól už v 10. minúte zásluhou Serga Gnabryho, no po zmene strán ich pasivitu využili Yeltsin Tejeda a Juan Pablo Vargas.

V tom okamihu už Japonci viedli nad Španielmi a to by triumf za tri body by Kostaričanov posunul ďalej. Prišli však dva góly striedajúceho Kaia Havertza a na závere aj poistku Niclasa Füllkruga. Nemcom to však nepomohlo. Získali síce rovnako štyri body ako Španieli, no v ich neprospech rozhodlo výrazne horšie skóre zo všetkých duelov (Španieli 9:3, Nemci 6:5).

MS vo futbale 2022 v Katare E-skupina Japonsko - Španielsko 2:1 (0:1) Góly: 48. Doan, 51. Tanaka - 11. Morata, ŽK: 39. Itakura, 44. Taniguči, 45. Jošida (všetci Jap.), rozhodoval: Gomes (JAR), 44 851 divákov Kostarika - Nemecko 2:4 (0:1) Góly: 58. Tejeda, 70. Vargas - 10. Gnabry, 73. a 85. Havertz, 90.+ Füllkrug, ŽK: 77. Duarte (Kost.), rozhodovala: Frappartová (Fr.), 67 054 divákov

