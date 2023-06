MS vo futbale 2022 v Katare: Maroko vyradilo Portugalčanov a ako prvý africký tím v histórii postupuje do semifinále

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Tretími semifinalistami majstrovstiev sveta v Katare sa stali futbalisti Maroka, ktorí v prvom sobotňajšom štvrťfinále zdolali Portugalčanov 1:0 a po Španieloch vyradili aj druhý tím z Pyrenejského polostrova. Marocký výber je prvý v histórii z afrického kontinentu medzi najlepšou štvoricou na MS.

Hrdinom severoafrického mužstva je Youssef En Nesyri, ktorý v 42. minúte uspel vo vzdušnom súboji s portugalským obrancom i brankárom a hlavou zaznamenal napokon postupový gól. Ako prvý Maročan strelil na MS tri góly. Maročania neinkasovali vo štvrtom z piatich duelov v Katare, vrátane oboch v play-off, celkovo dostali na turnaji jediný gól.

Nevyrovnal ani Ronaldo

Portugalčania sa až do konca stretnutia snažili vyrovnať, ale nepodarilo sa im to. Neskóroval ani Cristiano Ronaldo, ktorý nastúpil v 51. minúte a so 196. reprezentačným štartom vyrovnal historický rekord Kuvajťana Badra Al-Mutawu. Portugalčania si zahrali vo štvrťfinále MS tretíkrát - v Anglicku 1966 to dotiahli k bronzu a v Nemecku 2006 obsadili 4. priečku.

Prvá arabská krajina vo štvrťfinále

Maroko je prvá arabská krajina, ktorá sa na svetovom šampionáte dostala do štvrťfinále a štvrtá africká po Kamerune (1990), Senegale (2002) a Ghane (2010). Jeho maximom pred MS 2022 bola osemfinálová účasť na MS 1986 v Mexiku. Maročania vtedy stroskotali na tíme vtedajšej NSR.

V stredajšom semifinále sa stretnú s víťazom sobotňajšieho záverečného štvrťfinále medzi Angličanmi a obhajcami titulu Francúzmi. V utorňajšom prvom semifinále si v utorok zmerajú sily Argentínčania a Chorváti (20.00 h).

Tretie stretnutie Maroka s Portugalskom

Maročania a Portugalčania sa na scéne MS stretli tretíkrát, v predošlých dvoch vzájomných súbojoch v skupinovej časti oba výbery zaznamenali po jednom víťazstve. V prvom vzájomnom meraní síl na MS 1986 v Mexiku Afričania zvíťazili 3:1, na predošlom šampionáte pred štyrmi rokmi v Rusku sa Portugalčania tešili z triumfu 1:0 vďaka gólu C. Ronalda.

MS vo futbale 2022 v Katare štvrťfinále Maroko - Portugalsko 1:0 (1:0) Gól: 42. En Nesyri, ŽK: 70. Dari, 90.+ Cheddira, 90.+ Cheddira - 87. Vitinha, ČK: 90.+ Cheddira, rozhodoval: Tello (Arg.), 44 198 divákov

