MS vo futbale 2022 v Katare: Kórejčania zdolali Portugalčanov a sú v osemfinále, Uruguajčania skončili

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - V piatok popoludní sme spoznali predposledného účastníka osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale v Katare.

K už istému postupujúcemu Portugalsku sa v H-skupine pridal výber Kórejskej republiky, ktorý zdolal 2:1 práve majstrov Európy z roku 2016 a prenikol do vyraďovacej časti z druhého miesta.

Gól v nadstavenom čase

Portugalčania viedli už v 5. min zásluhou Ricarda Hortu, no v 27. min vyrovnal stav Kim Young Gwon a v nadstavenom čase strelil postupový gól Hwang Hee-Čchan. Kórejčania sa predstavia v osemfinále prvýkrát od MS 2010 v JAR.

V súbežne hranom piatkovom stretnutí futbalisti Uruguaja zvíťazili nad výberom Ghany 2:0, no ani to im na postup nestačilo. V H-skupine skončili tretí so štyrmi bodmi a o skóre za Kórejčanmi.

Ayew nepremenil penaltu

Ghančanov mohol poslať do vedenia Andre Ayew, ale v 21. min nepremenil pokutový kop. Na druhej strane to potrestal Giorgian de Arrascaeta, ktorý v rozmedzí šiestich minút strelil dva góly a zariadil triumf juhoamerického tímu. Afričania obsadili v skupine poslednú štvrtú pozíciu s jediným bodom.

Posledný 16. účastník osemfinále MS 2022 bude známy po piatkových večerných dueloch G-skupiny. Brazílčania, ktorí už majú istý postup, sa v záverečnom zápase skupinovej časti stretnú s Kamerunčanmi a Švajčiari si zmerajú sily so Srbmi.

MS vo futbale 2022 v Katare H-skupina Ghana - Uruguaj 0:2 (0:2) Góly: 26. a 32. Arrascaeta, ŽK: 86. Sulemana, 90+ Seidu - 20. Núňez, 60. Suarez, 87. Coates, 90+ Gimenez, 90+ Cavani Rozhodoval: Siebert (Nem.), 43 443 divákov Kórejská republika - Portugalsko 2:1 (1:1) Góly: 27. Kim Young Gwon, 90+ Hwang Hee-Čchan - 5. Horta, ŽK: 36. Lee Kang-In, 90+ Hwang Hee-Čchan (obaja Kór.), Rozhodoval: Tello (Arg.), 44 097 divákov

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

