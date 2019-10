MS v hokeji do 20 rokov: Slovensko neuspelo proti Fínsku, brankára Luukkonena prekonal len Roman

VICTORIA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov podľa očakávania neuspela ani vo svojom treťom vystúpení v základnej B-skupine na majstrovstvách sveta hráčov tejto vekovej kategórie, keď v kanadskej Victorii podľahla favorizovaným rovesníkom z Fínska hladko 1:5.

Zverenci trénera Ernesta Bokroša už v prvej tretine inkasovali dvakrát, prvý gól padol z hokejky obrancu Henriho Jokiharjuho v presilovke o dvoch korčuliarov. V 37. min skorigoval na 1:4 Miloš Roman tiež v početnej výhode o dvoch hráčov, ale v III. tretine si Fíni ustrážili víťazstvo a spečatili ho zásahom Oskariho Laaksonena.

Hokejisti Fínska hrali od úvodu aktívne a dostávali sa do šancí. V 3. min si vlastný gól takmer strelil Miloš Roman, po rýchlej reakcii Samuela Hlavaj sa skóre nemenilo. Na opačnej strane nepremenil príležitosť Filip Krivošík. Na trestnú lavicu potom putovali Krivošík aj kapitán Martin Fehérváry a fínsky obranca Henri Jokiharju otvoril skóre duelu. Druhý gól pridal v 17. min Santeri Virtanen úspešným blafákom.

V úvode druhej tretiny Ville Heinola pridal tretí gól Fínov strelou spomedzi kruhov, v 34. min skóroval aj Anton Lundell. Presilovku o dvoch korčuliarov si zahrali aj Slováci a rovnako ako ich sobotňajší súper ju využili - Fehérváry prihrávkou popred bránku Fínov našiel voľného Miloša Romana a ten znížil na 1:4. Tento zásah potvrdil aj videorozhodca, ktorý skúmal, či fínskemu brankárovi Ukkovi-Pekkovi Luukkonenovi hokejku z rúk nevyrazil niekto zo slovenského tímu.

V tretej časti si fínsky tím umnou hrou udržiaval získaný náskok a v 54. min spečatil svoj triumf - Eeli Tolvanen vyškolil slovenskú defenzívu a delovka Oskariho Laaksonena skončila za Hlavajom - 5:1. Mladí Slováci utrpeli najvyššiu prehru na turnaji v Kanade.

Hlasy

zdroj: iihf.com, hockeyslovakia.sk:

Ernest Bokroš (hlavný tréner SR "20"): "Musím povedať, že súper bol jednoznačne lepší. Prejavila sa obrovská kvalita Fínov. Kto rozumie hokeju a pozrie si súpisku Fínov, tak vidí, že mali v kádri troch hráčov NHL a zvyšok, ktorý už má skúsenosti so seniorským hokejom. Čo sa týka nás, začali sme zle, boli sme nedisciplinovaní, trikrát sme hrali v oslabení, z presilovky päť na tri sme inkasovali gól a prvú tretinu sme prehrali 0:2. S takýmito súpermi pritom potrebujeme držať krok. V defenzíve sme sa snažili robiť maximum, podržal nás brankár Samo Hlavaj, na druhej strane, ako sme očakávali, že máme dobrý útok, zatiaľ sa nedokážeme presadiť ani z tých najvyloženejších šancí. Góly nám, žiaľ, chýbajú. Každý by nám veľmi pomohol. Môžeme dať nejaký šťastný gól, ale nie je to o tom. Puky nám odskakujú. V presilovke máme veľa prihrávok. Súper vie podržať puk, elegantne si utvoriť šancu a presadiť sa. Chlapcov netreba zatracovať, treba ich pochváliť, robia maximum. Naozaj chcú uspieť. Proti USA sa nám darilo udržať výsledok, teraz to nevyšlo. Výkon bol však podobný. Nevyužili sme presilovku 5 na 3 a súper zaslúžene zvíťazil. Fíni premieňali všetky šance, ktoré si utvorili. Chceli sme poraziť aj jedného z náročných súperov, ale nepodarilo sa nám to. Teraz nás čaká zápas o všetko. Ďalej budeme hrať asi proti Kanade a to bude veľmi náročné."

Adam Ružička (útočník SR "20"): "Nebol to najhorší náš výkon na turnaji, ale chýba nám koncovka. Dali sme súperovi možnosť hrať presilovky a tam sa zápas zlomil. Dostali sme sa potom aj my do šancí, ale, bohužiaľ, sme ich nepremenili a to nás stálo výsledok. Niektoré vylúčenia boli hlúpe. Musíme sa z toho poučiť, strážiť si hokejky v súbojoch. Čím menej budeme vylučovaní, tým menej šancí bude mať súpera na strelenie gólu a tým stúpne naša šanca zvíťaziť. Neviem, prečo nám to nejde v koncovke. Netreba nad tým veľa rozmýšľať, keď to takto nejde. Radšej to tam napáliť čo najväčšou silou a dúfať, že to padne. Mali sme aj prázdnu bránku pred sebou a súper chytil puk korčuľou, niekedy je to aj smola. Pred zápasom s Kazachstanom musíme čo najlepšie zregenerovať a ísť do toho s čistou hlavou. Treba dať do toho všetko a premeniť šance. Musíme vyhrať."

Miloš Roman (útočník SR "20" a strelec gólu): "Nie som tu na to, aby som dával góly alebo hral na seba. Prišli sme sem na to, aby sme víťazili a to sa nám zatiaľ nedarí. Nedávame góly, v troch zápasoch sme ich dali dokopy tri, ak nerátame vlastný švédsky. Musíme premieňať šance, tlačiť sa do zakončenia, s jedným gólom sa vyhrať nedá. Aspoň nie na tejto turnajovej úrovni. V útoku sme zatiaľ veľmi slabí. Fíni majú výborný pohyb a sú silní na puku. Z toho pramenili naše fauly. Musíme si dať pozor na naše hokejky, nemôžeme mať toľko vylúčených a hrať v oslabení troch proti piatim už v prvej tretine. Na Kazachov sa musíme dobre skoncentrovať. A keď sa už dostaneme do šancí, treba ich aj premeniť. Dať do toho potrebnú razanciu a strieľať čo najviac. Po prvých dvoch zápasoch sme mali dokopy 36 striel, čo je veľmi málo. Pri mojom góle som dostal veľmi dobrú prihrávku a mal pred sebou prázdnu bránku. Moja úloha bola už len trafiť to do bránky. Musíme to však viac potiahnuť. Naša lajna je tu na to, aby sme dávali góly. Je to na nás, musíme sa prebudiť a to platí o celom tíme. Kazachovia sú zatiaľ veľmi agresívni, snažia sa hrať otvorený hokej so všetkými súpermi. To očakávame od nich aj zajtra."

Miloš Fafrák (útočník SR "20"): "Nezachytili sme začiatok, mali sme ´blbé´vylúčenia a Fíni už len hrali svoju hru. Boli pohybliví, neodhadzovali puky, mali dostatok času na všetko. Naša striedačka žila zápasom, kričali sme si, pomáhali si, aj sme sa pochválili, ak niekto zablokoval strelu. Keď sme sa však dostali do šancí, fínsky brankár všetko chytil. Bol veľký a my sme neboli aktívni pred bránkou. Určite sme to mali hrať lepšie. V šanciach sa musíme viac tlačiť do bránky a byť efektívni. Proti Kazachstanu musíme dať tie góly. Dnešnú prehru musíme hodiť za hlavu. Myslím si, že to nebude problém, aby sme sa koncentrovali už len na najbližší zápas. Kazachovia hrajú dosť do tela, čo sa publiku tu vo Victorii páči, ale neriešime, či budú ľudia na ich strane alebo nie. Musíme tiež hrať do tela a presadiť sa."

Jussi Ahokas (tréner Fínska "20"): "Myslím si, že sa zlepšujeme. Tento zápas sa už veľmi priblížil k tomu, ako chceme hrať. Strelili sme päť gólov a v troch zápasoch inkasovali dokopy iba tri. Sme teda veľmi radi najmä za našu defenzívu."

Urho Vaakanainen (obranca Fínska "20"): "Bolo to už oveľa lepšie z našej strany ako v predchádzajúcich dvoch zápasoch. Hrali sme s väčším sebavedomím, verili sme si. Pekný príklad je Heinola. Bolo skvelé sa pozerať na neho ako si verí. Výborne korčuľoval a bol aj veľmi dobrý s pukom. Ako obranca strelil gól a pridal aj peknú prihrávku. Som šťastný spolu s ním, aký zápas odohral."