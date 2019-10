MS v hokeji do 20 rokov: Slovensko – Švédsko (online)

VICTORIA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejisti vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov podľahli favorizovaným Švédom 2:5.

Zverenci trénera Ernesta Bokroša na škandinávskeho súpera nestačili napriek dobrému výkonu. Skóre otvoril v 12. min Lucas Elvenes, už v o dve minúty neskôr však vyrovnal Adam Liška.

V 49. min so šťastím zdramatizoval zápas Miloš Fafrák, ale „severania“ poistili svoj triumf zásahom Isaca Lundeströma. Najlepšími hráčmi duelu v Save-On-Foods Memorial Centre boli Adam Liška a Emil Bemström.

Mladí Slováci majú zatiaľ v tabuľke B-skupiny na konte nula bodov, keďže v úvodnom zápase na turnaji podľahli Američanom 1:2. Reprezentanti „troch koruniek“ si po triumfe v severskom derby nad Fínmi 2:1 pripísali ďalšie tri body a sú lídrami.

Ďalšími súpermi Slovákov v základnej B-skupine budú Fíni (30. december – 0:30) a reprezentanti Kazachstanu (31. december – 4:30)

MS v hokeji do 20 rokov (B-skupina)



Góly:

11:42 – 0:1 L. Elvenes

13:43 – 1:1 A. Liška (P. Hrehorčák, M. Feherváry) – presilová hra

16:12 – 1:2 E. Bemström (R. Hugg, N. Lundkvist)

26:40 – 1:3 E. Bemström (L. Elvenes, R. Sandin) – presilová hra

45:09 – 1:4 E. Brännström (I. Lundeström, A. Boqvist) – presilová hra

48:57 – 2:4 M. Fafrák

52:37 – 2:5 I. Lundeström



Vylúčenia:

07:48 P. Hrehorčák – 2 min. (zdržovanie hry)

08:31 F. Zetterlund – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

13:08 O. Bäck – 2 min. (podrazenie)

24:55 A. Ružička – 2 min. (držanie)

29:24 F. Zetterlund – 2 min. (podrazenie)

31:43 F. H?llander – 2 min. (hákovanie)

44:41 A. Golian – 2+2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

52:32 Švédsko – 2 min. (veľa hráčov na ľade)

57:44 J. Södergran – 2 min. (podrazenie)



strely na bránu: 22:26, vylúčenia: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: J. Ingram (Kan.), D. Pražák (ČR) – M. Harrington (Kan.), D. Hynek (ČR), 5896 divákov



Zostavy:

Slovensko: Sklenár – Ivan, Fehérváry, Korenčík, A. Žiak, Dlugoš, Demo, Golian – Liška, Miloš Roman, Patrik Hrehorčák – M. Pospíšil, A. Ružička, Krivošík – Kelemen, Andrej Kollár ml., J. Baláž – Regenda, Kukuča, Fafrák

Švédsko: Ersson – Brännström, Westerlund, Sandin, Boqvist, Ginning, Lundkvist, Broberg – Elvenes, Gustafsson, Fagemo – Hugg, Holmberg, Bemström – Olofsson, Lundeström, Zetterlund – Södergran, Hallander, Bäck – Sveningsson



Slováci hrali v 8. min oslabenie po zdržovaní hry v podaní Patrika Hrehorčáka, švédske ofenzívne hviezdy si však nedokázali utvoriť žiadnu výraznú príležitosť. Vzápätí mali početnú výhodu slovenskí hokejisti za nebezpečnú hru vysokou hokejkou Fabiana Zetterlunda.



Ani zverenci Ernesta Bokroša sa však nedostali do šance. V 12. min mohol otvoriť skóre Miloš Roman, ale prihrávka Adama Lišku ho v útočnom pásme nenašla. Naopak, Švédi sa vyrútili do prečíslenia, ktoré úspešne zakončil Lucas Elvenes – 0:1.



V 14. min putoval na trestnú lavicu Oskar Bäck, jeho vylúčenie už po pár sekundách potrestal Liška, presnou strelou vyrovnal – 1:1. Ešte v prvej časti sa do vedenia dostali hráči Švédska, v 17. min skóroval po obrovskom tlaku Emil Bemström – 1:2.



Ako Švédi ukončili prvú tretinu, tak vstúpili do druhej. V 25. min zasadol na trestnú lavicu Adam Ružička, presilovku využil tesne pred jej koncom opäť Bemström – 1:3. V 30. min nebezpečne pálil od modrej čiary Filip Krivošík, ale Samuel Ersson výborne zasiahol.



V 46. min navýšil vedenie tímu Švédska v presilovke od modrej čiary Erik Brännström – 1:4. Slováci chceli niečo urobiť s výsledkom a aj sa im to podarilo.



V 49. min bojoval o puk Miloš Fafrák a napokon si ho do vlastnej bránky nešťastne poslal Filip Sveningsson – 2:4.



Už v 53. min sa opäť tešili Švédi, vo vyloženej šanci uspel Isac Lundeström – 2:5. Slovákom v závere už nezostali sily na výraznejší tlak, a tak sa im nepodarilo skorigovať výsledok.

Hlasy

zdroje: iihf.com, hockeyslovakia.sk



Ernest Bokroš (tréner SR „20“): „Tento výkon na takého kvalitného súpera stačiť nemohol. Keď sa pozrieme len na presilové hry, my sme ich mali šesť, využili sme jednu, naopak, súper mal tri presilovky, v ktorých nám dal dva góly. Mohli sme teda vidieť rozdiel v efektivite a v rozdielových hráčoch na súperovej strane a na našej strane. Chýbalo nám hokejové umenie a kreativita. V presilovkách sme si prihrávali po stranách, ale šance neprichádzali. Som nespokojný. Niečo sme si pred zápasom povedali, ale nenaplnili sme to. Dobrý pohyb mala len prvá päťka, ostatné formácie zaostávali za Švédmi. Chceli sme teda oživiť druhý útok príchodom Fafráka. Dal gól a splnil to, čo sme od neho očakávali. Ďalší hráči zaostali. Vždy sa dá urobiť niečo lepšie, ale hrali sme proti vysokej švédskej kvalite. Aj tak si však myslím, že sme mali odohrať lepší zápas. Len v prvej tretine som narátal šesť švédskych prečíslení, čo je veľmi veľa na takejto medzinárodnej scéne. Proti Fínom nás čaká podobne kvalitný súper ako Švédi, verím, že s lepším výsledkom.“



Patrik Hrehorčák (útočník SR „20“): „Začali sme veľmi zle, mali sme veľa strát puku a to asi rozhodlo v prvej tretine. V druhej časti hry to bolo z našej strany lepšie smerom do útoku, ale v tretej tretine akoby nám došli sily, hoci nemali prečo. Nebol to dobrý zápas. Musíme sa poučiť, proti Fínom musíme hrať 60, nie 40 minút. Švédi tiež robili chyby, ale my sme to nevyužili. Lacno sme strácali puky a to nás stálo tento zápas. Možno rozhodli naše nevyužité presilovky v druhej tretine. Keď to nejde strelou, musíme sa snažiť viacerí dotlačiť puk do bránky. Tento dôraz nám chýbal. Fínov chceme zdolať, musíme hrať srdcom a všetci sa pobiť o víťazstvo.“



Adam Liška (útočník SR „20“, autor gólu): „Nezachytili sme úvod stretnutia. V prvej tretine nás Švédi prečíslovali, prepadávali sme, chýbal nám tretí útočník vzadu. Boli sme všetci pod pukom a súperovi hráči sa dostávali dopredu dvaja na jedného alebo traja proti dvom. V presilovkách nám chýbalo zakončenie, musíme zlepšiť efektivitu. Na takomto fóre musíme využívať presilovky. Celkovo treba, aby sa presadzovali aj ostatné ´päťky´, musíme sa chytiť všetci a potom to bude lepšie v ofenzíve. Pri góle som sa poučil z minulosti, vystrelil som to na bližšiu žŕdku a myslím si, že to bol dokonca ´teplomer´. Brankári podvedome čakajú, že to bude hráč strieľať krížne do vzdialenejšieho rohu. Proti Fínom to bude náročné, majú výborné individuality. Najmä musíme lepšie začať ako proti Švédom. Na dobrý výsledok môžeme myslieť vtedy, ak zvládneme prvú tretinu.“



Adam Ružička (útočník SR „20“): „Celkovo potrebujeme lepší štart do zápasu. Potrebujeme rýchlejšie korčuľovať a viac strieľať. V ďalších zápasoch sa musíme držať herného plánu. Verím, že zdoláme Fínov aj Kazachov a obsadíme tretie miesto v skupine.“



Lucas Elvenes (útočník Švédska „20“, autor gólu): „Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Slováci vedeli, že sa nám nemôžu rovnať v kvalite hry. Vedeli, že sme lepší ako oni. V tejto hre musíme ďalej pokračovať.“