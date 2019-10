MS v hokeji 2019 na Slovensku boli veľmi úspešné, priniesli oveľa vyšší zisk ako v roku 2011

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) - Tohtoročné majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach priniesli Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zisk vo výške 7,5 milóna eur pred zdanením, čo je približne o päť miliónov viac ako v prípade svetového šampionátu v roku 2011.

SZĽH môže využiť tieto finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom roku po vyplatení dividend spoločnosti Hockey Event. "Zorganizovali sme podujatie, na ktoré môžeme byť hrdí. Prinieslo nám oveľa väčší zisk oproti MS 2011. Financie zostanú SZĽH a nové vedenie na čele s prezidentom a výkonným výborom by to malo využiť na rozvoj hokeja," uviedol prezident SZĽH Martin Kohút na utorňajšej tlačovej konferencii.

Zlepšili finančnú situáciu na zväze

Dosluhujúci zväzový šéf zároveň zhodnotil svoje trojročné pôsobenie vo funkcii prezidenta SZĽH. "Spolu so mnou prišli do hokejového hnutia viacerí ľudia, ktorí chceli urobiť zmenu a ja si myslím, že sa im to podarilo. Museli sme na tejto ceste urobiť viacero postupných krokov. Zlepšili sme finančnú situáciu zväze, k čomu nám dopomohol aj efektívnejší marketing. Dostali sme zväz z dlhu do plusových čísel, navýšili sme rozpočet a umožnilo nám to viac investovať do mládeže, kde využívame transparentný systém rozdeľovania financií. Ten odmeňuje kluby na základe skutočnej efektivity práce. Zároveň sme vytvorili elektronickú matriku, v súčasnosti všetky dáta evidujeme online a spustili sme taktiež novú webstránku," pokračoval Kohút.





V rámci jeho funkčného obdobia investoval zväz aj do infraštruktúry, čo sa prejavilo na obnove viacerých štadiónov v krajských aj okresných mestách. "Pri vylepšovaní infraštruktúry sme využili spoluprácu so samosprávami alebo so štátom. Vďaka tomu to zväz nestálo v jednotlivých rokoch viac ako dva milióny eur. SZĽH navyše zabezpečilo mládeži pomôcky, ako sú minimantinely či strelnice. Dokázali sme nájsť efektívny systém na obnovu rolieb na úpravu ľadu a čoskoro dokončíme aj prvé komunitné športové centrum v Liptovskom Hrádku," poznamenal funkcionár, ktorý taktiež vyzdvihol zlepšenie metodiky práce s trénermi a mladými hokejistami.

Kohút podporuje Šatana

Kongres SZĽH v stredu zvolí Kohútovho nástupcu, ktorý vzíde z trojice Miroslav Šatan, Dárius Rusnák a Jaromír Šmátrala. Dosluhujúci prezident opäť deklaroval, že vo voľbách podporuje prvého menovaného. Šatan má podľa neho ako jediný z kandidátov schopnosti na to, aby viedol hokejové hnutie a nadviazal na prácu z ostatných troch rokov.





"Okrem toho, že bol generálnym manažérom, plnil aj úlohu vo výkonnom výbore a aktívne sa zúčastňoval množstva stretnutí. Je to človek, ktorý môže zjednotiť hokejové hnutie a je v obraze vo všetkých kľúčových otázkach," dodal Kohút.

