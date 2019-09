Mrva zvíťazil nad Líškovou a stal sa kandidátom demokratickej opozície na primátora Bratislavy

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) - Spoločným kandidátom demokratickej opozície na primátora Bratislavy bude Ján Mrva. Vyplýva to z prieskumu primárnych volieb, ktoré uskutočnila agentúra FOCUS na vzorke viac ako 1 000 ľudí.

Výsledky prieskumu na spoločnom brífingu hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v Bratislave v utorok oznámil predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Vypočuli hlas voliča

Hnutia mali dvoch kandidátov na post primátora hlavného mesta - Jána Mrvu a Caroline Líškovú. Prieskum mal za cieľ vypočuť si hlas voliča a tak určiť kandidáta opozičných pravicových strán.

"Rozdiel bol výraznejší. Ján Mrva pôsobí 12 rokov v komunálnej politike, je úspešným a dobrým starostom bratislavských Vajnôr a Caroline Líšková je nová v komunálnej a do budúcna, verím, aj vrcholovej politike. Tak, ako bolo dohodnuté, Líšková sa zaradí so svojím volebným tímom do tímu Mrvu a spoločne potiahnu kampaň proti ostatným kandidátom," uviedol Matovič.



Dodal, že obaja ich kandidáti majú skúsenosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú a spoločne zabránia tomu, aby oligarchovia a finančné skupiny cez svojich ľudí obsadili a sprivatizovali Bratislavu. Podľa predsedu KDH Alojza Hlinu sú primárne voľby inšpiratívny príbeh.

"Na Slovensku sme začali postupnú cestu kultivácie slovenskej politiky a schopnosti sa dohodnúť. Budeme hľadať riešenia, ktoré sa osvedčili a snažiť sa zachrániť to málo funkčného, čo tu zostalo," podotkol Hlina a privítal Líškovú v slovenskej politike. Svojmu protikandidátovi bratislavská manažérka Líšková popriala veľa síl, energie, odolnosti, trpezlivosti a šťastia. Zdôraznila, že nič sa nekončí, že teraz len začínajú.

Niektoré problémy sa dajú ľahko odstrániť

Mesto s preferovanou mestskou hromadnou dopravou, s čistejšimi, krajšími a bezpečnejšími verejnými miestami, ulicami, parkami, športoviskami a odstránenými environmentálnymi záťažami - takýmto miestom chce urobiť Mrva Bratislavu.



"Dôverne poznám problémy, s ktorými naše hlavné mesto súperí. Sú to veľké problémy, ale niektoré sa dajú ľahko odstrániť, napríklad tie súvisiace s transparentnosťou hospodárenia na magistráte alebo mestských organizáciách," konštatoval kandidát na post primátora Bratislavy a dodal, že jeho cieľom je Bratislave vrátiť dušu.

O post primátora hlavného mesta sa chcú okrem Mrvu uchádzať aj súčasný primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal, viceprimátorka hlavného mesta SR Bratislavy Iveta Plšeková, bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, politik Viktor Béreš, advokát Jaroslav Brada, architekt Matúš Vallo či organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík.

