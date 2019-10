Môžu nám núkať zlato a diamanty, Danko odmieta amerických vojakov na Slovensku

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská národná strana (SNS) trvá na tom, že minister obrany Peter Gajdoš sa nebude aktívne zúčastňovať na rokovaniach o bilaterálnej spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Spojenými štátmi americkými.

Predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko uisťuje, že to neznamená, že necháva rezortu diplomacie voľné ruky.

Nie ako Maďari

„V prípade, že budú zmenené podmienky zmluvy, resp. ich rozsah, alebo ak budeme mať podozrenie, že môže byť narušená suverenita Slovenska, alebo hrozí zapredanie nášho územia, okamžite vstúpime do rokovaní".

Ako uviedol šéf národniarov, na základe koaličnej dohody nikdy nedovolí podpis takej zmluvy, akú podpísalo minulý týždeň Maďarsko.

"Ak nám však niekto darovacou zmluvou, či už Francúzi, Nemci, venuje peniaze bez akýchkoľvek podmienok, boli by sme hlúpi, keby sme ich odmietli. Ak ale budú podmienky v rozpore so zachovaním našej suverenity, tak by nám mohli núkať aj zlato a diamanty, aj tak by sme sa nezapredali. Stratili by sme naše letiská, a to nedovolíme!“ zdôraznil Danko.

Trvajú na svojom

Ako ďalej dodáva, Slovenská národná strana naďalej trvá na požiadavke, že v novej zmluve nesmie byť ani slovo o prítomnosti Ozbrojených síl USA. Agentúre SITA stanovisko SNS a jej predsedu Danka poskytla Riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

"Ministerstvo zahraničných vecí bude pokračovať v rokovaniach o dohode o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi v zmysle pôvodne stanovených zásad zachovania princípu suverenity, ako aj rešpektovania ústavy a slovenského právneho poriadku," reagoval na vyjadrenia predsedu parlamentu rezort diplomacie s tým, že "uvedenými zásadami sa ministerstvo riadi od začiatku rokovacieho procesu a zostávajú v platnosti bezo zmeny".

