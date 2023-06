Môžete po očkovaní proti COVID-19 požívať alkohol? Odborníci sa zhodujú, na imunitu má pitie veľký vplyv

Viacerí sa určite nevieme dočkať, kedy si v rámci uvoľnených epidemiologických opatrení budú môcť opäť ako „normálni“ ľudia sadnúť s priateľmi či rodinou na terasu niekde v meste a pripiť si na to, že ste ten posledný tažký rok nejako zvládli.

Jednou z podmienok, aby sa tak mohlo stať, bude požadovaný počet zaočkovaných v našej populácii. Aj keď podľa záujmu ľudí sa zdá, že 60 či 70 percent obyvateľstva to nebude, čím viac ľudí sa zaočkuje, tým skôr sa život vráti do starých koľají.

Ak ste už očkovanie podstúpili alebo sa na to chystáte, na mieste je určite otázka, či existuje niečo, čo môže imunitnú odpoveď organizmu v prípade vystaveniu sa vírusu SARS-CoV-2 oslabiť či narušiť. Vedci upozorňujú, že alkohol to „dokáže“.

Nadmerné pitie

Záleží však na tom, koľko ho vypijete. Striedme pitie pravdepodobne imunitnú odpoveď zabezpečenú vakcínou proti ochoreniu COVID-19 nenaruší, no nadmerné pitie by mohlo.

Dôkazy o tom, že by jeden alebo dva alkoholické nápoje mohli znížiť účinnosť ktorejkoľvek zo súčasných vakcín, neexistujú. Naopak, niektoré štúdie hovoria, že z dlhodobého hľadiska môže malé množstvo alkoholu pomôcť imunitnému systému v boji so zápalom.





Na strane druhej, dlhodobá nadmerná konzumácia alkoholu môže tiež potlačiť schopnosť imunitného systému a potenciálne narušiť to, ako má vakcína proti ochoreniu COVID-19 fungovať, tvrdia odborníci.

Aké je riziko?

Vytvorenie dostatočnej hladiny protilátok proti koronavírusu môže telu trvať niekoľko týždňov, čokoľvek, čo sa medzitým zahráva s imunitnou odpoveďou, vedcov znepokojuje.





„Ak skutočne pijete málo, potom sa ani v čase krátko po zaočkovaní žiadneho rizika báť nemusíte,“ uviedla pre The New York Times riaditeľka Centra pre výskum vírusov na Kalifornskej univerzite v Irvine Ilhem Messaoudiová.





Profesorka, ktorá skúma účinky alkoholu na imunitnú odpoveď, však dodala, že je nebezpečné piť veľké množstvo alkoholu, a to pre účinky na všetky biologické systémy vrátane toho imunitného.

Mierne pitie

Muž – 2 alkoholické nápoje denne





Žena – 1 alkoholický nápoj denne

Nadmerné pitie

Muž – 4 a viac alkoholických nápojov denne





Žena – 3 a viac alkoholických nápojov denne





Američania za jeden „štandardný“ alkoholický nápoj považujú 1,5 dcl vína, poldeci destilovaného alkoholu alebo 3,5 dcl piva.





Otázkou vplyvu alkoholu na imunitnú odpoveď po očkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa vedci na celom svete začali zaoberať po tom, čo v decembri minulého roka ruské úrady varovali očkovaných Rusov, aby nepili alkohol 42 dní po vakcinácii.





Odporúčali tiež, aby nepopíjali ani dva týždne pred očkovaním, a to práve kvôli obavám o narušenie imunity organizmu. Tieto slová v Rusku vyvolali prudký odpor, vzhľadom na vysokú mieru alkoholizmu, ktorú v krajine majú.





Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) sa tejto téme osobitne nevenoval. Lekári sa opierajú o predchádzajúce výskumy, ktoré skúmali, ako alkohol ovplyvňuje imunitný systém napríklad u zvierat.

Staršie výskumy

Rovnako sa ukázalo, že nadmerné pitie alkoholu zhoršuje imunitnú odpoveď a zvyšuje náchylnosť k bakteriálnym a vírusovým infekciám.





Konkrétne zabraňuje imunitným bunkám v „ceste“ do infikovaných miest a vo vykonávaní svojich „povinností“, akými sú ničenie vírusov, baktérií a infikovaných buniek. Rovnako sa však potvrdilo, že mierne pitie nemá na imunitu takýto vplyv.

V jednej štúdii vedci vystavili 391 ľudí piatim rôznym respiračným vírusom a zistili, že u tých, čo si občas vypijú s mierou, je dokonca menšia pravdepodobnosť vzniku prechladnutia, ale iba vtedy, ak to neboli fajčiari.

Opice a potkany

Doktorka Messaoudiová s kolegami zase dali opiciam s názvom Makak rézus prístup k alkoholickým nápojom na sedem mesiacov a potom skúmali, ako ich telá reagovali na vakcínu proti kiahňam.





Vedci zistili, že zvieratá, ktoré chronicky pili alkohol, mali po vakcíne slabú reakciu. „Mali takmer neexistujúcu imunitnú odpoveď,“ povedala Messaoudiová. Zvieratá, ktoré naopak konzumovali mierne množstvo alkoholu, mali po vakcíne výborné výsledky.

A to aj v porovnaní s tými opicami, ktoré nekonzumovali žiadny alkohol. Štúdie na potkanoch odhalili podobný vzorec. Ďalšie štúdie už potom len potvrdili, že keď ľudia pijú mierne, znižujú sa im zápalové markery v krvi.





Vypiť si trochu je teda aj v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 zrejme v poriadku, no netreba zabúdať na to, že ak budete mať po pití na druhý deň „opicu“, môže to zosilniť aj nežiaduce vedľajšie účinky, ktoré sú po vakcínach bežné.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?