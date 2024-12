Mosty na Slovensku v zlom až havarijnom stave pribúdajú, katastrofu má odvrátiť nový program

Podiel mostov v zlom, veľmi zlom a havarijnom stave na cestách prvej triedy narastá. Za uplynulých desať rokov sa zvýšil 3,5-násobne z 12 % v roku 2012 na 42 % z 1 780 mostov v roku 2022.

Mostný program

Podľa Ministerstva dopravy SR bez potrebných investícií budú v roku 2031 nevyhovujúce takmer všetky mosty.

Odvrátiť to má prijatie mostného programu a zabezpečenie pravidelného financovania údržby a opráv cestných mostov. Minister dopravy Pavol Lančarič považuje prípravu tohto programu za jednu z priorít.

„Budeme musieť nájsť spôsob financovania, realizácie a kontroly. Čísla sú alarmujúce, už nie je na čo čakať, ale napriek tomu je mostný program v dlhodobých cieľoch,“ povedal nový šéf rezortu dopravy.

Zmena pre zmenu

Podľa Lančariča za niekoľko mesiacov súčasnej dočasnej vlády to nevedia zrealizovať, ale chcú to pripraviť.





„Pokiaľ sa nič neurobí, ten podiel sa bude zvyšovať a bude stále katastrofa. Musí sa začať a musíme nájsť spôsob, ako to urobiť. Toto nie je vec tejto vlády, ale ak to táto vláda nepripraví pre tú budúcu, tak spácha hriech. A to nemôžeme urobiť,“ upozornil Lančarič.

O potrebe mostného programu a pravidelného financovania údržby a opráv cestných mostov opakovane hovoril už predošlý minister dopravy Andrej Doležal, ktorý bol na tomto poste viac ako tri roky ako nominant Sme rodina.





Lančarič sa ujal vedenia ministerstva dopravy začiatkom týždňa po vymenovaní úradníckej vlády. Personálne výmeny v rámci rezortu zatiaľ neplánuje, keďže vo funkcii ministra je iba niekoľko dní. „Zmien sa nebojím, na strane druhej si nemyslím, že by bolo správne robiť zmenu pre zmenu. Zmeny treba robiť vtedy a tam, kedy majú šancu alebo sú prísľubom zlepšenia,“ dodal.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

