Most na Hlinkovej ulici v Košiciach čaká zaťažovacia skúška, polícia odkloní dopravu

KOŠICE 24. augusta (WebNoviny.sk) – Pre statickú zaťažovaciu skúšku v sobotu 25. augusta uzavrú most na frekventovanej štvorprúdovej komunikácii ponad železničnú trať na Hlinkovej ulici v Košiciach. Ako informoval Miroslav Sambor z košického magistrátu, most bude uzavretý od piatej ráno do desiatej.



„Doprava po moste bude v uvedenom čase úplne vylúčená a riadená dočasným dopravným značením. Na mieste budú asistovať aj motorizované hliadky Policajného zboru SR pre prípadný odklon dopravy do ulíc Medzi mostami a Dopravná,“ uviedol Sambor.

Mesto pripravuje projekt opravy mosta. Momentálne robia jeho diagnostiku a jej súčasťou je aj statická zaťažovacia skúška.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !