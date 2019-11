Most-Híd nevidí priestor na zmeny volebných pravidiel, novinky pred voľbami nevíta ani SaS

27.7.2019 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Most-Híd nevidí pre krátkosť času do konania volieb priestor na ďalšie zmeny volebných pravidiel.

Reagovala tak na to, že predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že zákonodarcovia budú na jeseň pokračovať v zmenách volebných pravidiel pre politické strany.

„O ďalších plánoch predsedu SNS pokračovať v zmenách volebných pravidiel pre politické strany sme sa informovali z médií, pán Andrej Danko ich na pôde koaličnej rady zatiaľ neotvoril," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

„Vládna koalícia spoločne s časťou opozície vtedy presadila takéto zmeny v rozpore so zákonom, v skrátenom legislatívnom konaní. Pán predseda parlamentu mieni v tomto trende evidentne pokračovať, takže máme v pláne mu pripomenúť, že vo všetkých slušných demokraciách platí, že takéto pravidlá sa menia po prvé vždy na začiatku volebného obdobia, po druhé na základe adekvátnej odbornej a politickej diskusie a po tretie podľa možnosti širokým politickým konsenzom," uviedol pre agentúru SITA tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

Liberáli sa na diskusii o vecnej stránke legislatívy zúčastnia. „S procedurálnou stránkou veci však v žiadnom prípade súhlasiť nebudeme," dodal Klus.

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič si myslí, že meniť pravidlá hry tesne pred zápasom, nie je fér ani v športe, nieto v politike.

„Akékoľvek zmeny volebných pravidiel by mali byť prijaté po dohode naprieč demokratickými stranami v parlamente a nemali by slúžiť na liečenie mindrákov kohokoľvek, kto sa obáva, že vo voľbách pohorí. Napriek tomu, ak by sa náhodou stalo, že Andrej Danko by dokázal vymyslieť aj niečo rozumné, sme otvorení o tom, samozrejme, diskutovať," dodal Matovič. Jeho stanovisko agentúre SITA zaslal hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

„Uvidíme, čo navrhnú. Dúfame, že to tentoraz bude aspoň slušným demokratickým procesom a nie za 24-hodín," uviedla pre agentúru SITA Zuzana Vargová z tlačového oddelenia strany Spolu.

Hnutie Sme rodina podľa predsedu Borisa Kollára zastáva názor, že podvody by mali podliehať trestnému právu.

„Máme však obavy, keďže prekladatelia patria k najväčším podvodníkom, že opäť raz ide o podvod na voličoch pred voľbami. Toho príkladom bol aj nedávny zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Z tohto dôvodu si počkáme na konkrétnu podobu návrhu zákona, keď v ňom však pôjde o skryté a zavádzajúce veci v prospech niekoho, určite budeme proti," dodal Kollár. Jeho stanovisko agentúre SITA zaslalo tlačové oddelenie Sme rodina.

„Dnes existuje Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Cestu preto skôr vidíme v posilnení kontrolných právomocí tohto orgánu, aby sa preventívne zabránilo akýmkoľvek podvodom. Za každé porušenie by daný subjekt musel zaplatiť pokutu, ako je to dnes. Cestu novelizácie Trestného zákona nevidíme za dobrú, keďže to len zaťaží ďalšie orgány, ako políciu, prokuratúru a súdy," uviedol pre agentúru SITA podpredseda Ľudovej strany Naše Slovensko Martin Beluský.

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že zákonodarcovia budú na jeseň pokračovať v zmenách volebných pravidiel pre politické strany. Poslanci majú podľa Danka prijať zákony s trestnoprávnym dopadom za porušovanie volebných pravidiel pri definovaní volebných podvodov.

„Bude to pokračovanie zmien volebných pravidiel pre politické strany. Nebezpečenstvo konania exprezidenta Andreja Kisku pri kandidatúre bolo, že vo volebnej kampani porušil pravidlá volebnej kampane a dotkol sa verejnej funkcie. Nedodržal rozpočet kampane a stal sa prezidentom. Každý má právo uchádzať sa o funkciu, ale keď sú stanovené zákonom pravidlá, že sa musí dodržať rozpočet a o štyri roky sa ukáže, že niekto podvádzal, tak napríklad v USA to má trestnoprávny dopad. Toto je u nás v plienkach,“ dodal šéf parlamentu s tým, že chce novelizovať napríklad Trestný zákon.

Zákony budú platiť už aj pre volebnú kampaň do najbližších parlamentných volieb.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko všetky parlamentné strany.

