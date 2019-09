Most-Híd neprekvapuje návrh SNS o daniach a predstavy v sociálnej oblasti chce riešiť s partnermi

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Vyjadrením o skokovom zvýšení minimálnej mzdy o 80 eur strana Smer-SD odštartovala podobné preteky ako pred časom s vyjadrením v súvislosti so zastropovaním veku odchodu do dôchodku.

Uviedla to strana Most-Híd s tým, že ich neprekvapuje, že s vlastnými návrhmi prišla aj Slovenská národná strana (SNS).

"Strana Most-Híd sa do týchto súťaží nikdy nezapája. Svoje predstavy aj v sociálnej oblasti rieši na rokovaniach s koaličnými partnermi". Agentúru SITA o stanovisku Mosta-Híd informovala hovorkyňa strany Klára Debnár.

Zvýšenie životnej úrovne obyvateľov

"Zníženie daní zamestnancom zvýšením nezdaniteľnej časti sme navrhli v roku 2017. O rok neskôr sme navrhli zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, formou daňovo odpočítateľnej položky z daní príjmov právnických osôb v sume 10 percent zaplatených odvodov," pokračovala strana Most-Híd.

Dodala, že má aj ďalšie návrhy na opatrenia pre zvýšenie životnej úrovne obyvateľov Slovenska, medzi ktoré patrí rozšírenie zdvojnásobenia daňového bonusu aj na deti staršie ako šesť rokov, podpora živnostníkov, malých a stredných podnikateľov - zníženie odvodov zdravotného poistenia, podpora seniorov, ktorá naďalej zostáva prioritou strany.

Most-Híd taktiež pripomína, že "váha sociálnych opatrení má dve misky. Pre nás v tej druhej sa naďalej nachádza zodpovedný prístup k tvorbe štátneho rozpočtu. Vyrovnaný rozpočet by mal naďalej zostať naším spoločným cieľom".

Odhalenie skutočnej tváre politikov

Slovenská národná strana (SNS) pripraví na najbližšiu, 43. schôdzu NR SR, päť zásadných návrhov zákonov. Konkrétne ide o zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 % s účinnosťou k 1. januáru 2020, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky potraviny na 10 %, zníženie DPH pre printové médiá na 10 %, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach. Informovala o tom v piatok riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.





„Politika sa na Slovensku dostala do bodu mrazu. A to aj preto, že žije v zažitých mechanizmoch a funguje starými systémami. SNS sa preto rozhodla zmeniť spôsob predkladania zákonov. Týmto krokom chceme aj odhaliť skutočnú tvár politikov v konfrontácii so zákonmi, ktoré reálne pomôžu občanom Slovenska,“ konštatuje predseda NR SR a SNS Andrej Danko.





V najbližších dňoch preto Slovenská národná strana pripraví a v stredu 6. marca 2019 aj doručí do podateľne NR SR spomínaných päť návrhov zákonov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

