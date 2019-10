Most-Híd chce mať do konca leta jasno, s ktorými stranami bude spolupracovať

11.7.2019 (Webnoviny.sk) - Strana Most-Híd chce mať do konca leta, najneskôr do septembra jasno v tom, s akými stranami bude spolupracovať. Odsúhlasiť to musí republiková rada, respektíve snem. Po stredajšej tlačovej besede to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz.

Rokovali s mimoparlamentnými stranami

„Do konca leta by sme mali mať ucelený obraz, čo chceme. Nemusíme sa ešte dohodnúť na detailoch. Sme fungujúca strana. Budeme mať okresné konferencie, republikové predsedníctvo, radu i snem. Ak chceme fungovať ako normálna strana, aj naši členovia musia byť v súlade s tým smerom, akým ideme," vysvetlil podpredseda Mosta-Híd.

Podľa Ravasza Most-Híd zatiaľ rokoval s mimoparlamentnými stranami, ktoré reprezentujú buď národnostné menšiny, alebo regióny Slovenska.

"Rokovali sme s Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou, Rómskou iniciatívou Slovenska, Maďarským fórom a dvoma menšími celoštátnymi stranami - so Slovenskou konzervatívnou stranou a stranou Šanca," uviedol s tým, že jediná strana, s ktorou sa Most nevedel dohodnúť už na prvom rokovaní, bola strana Zsolta Simona Maďarské fórum.

Simon presadzoval etnickú politiku

„Najväčší problém bol, že on (Zsolt Simon, pozn. SITA) silno presadzoval etnickú politiku. Naša strana je interetnická. Niektorí si myslia že si z toho robíme srandu, ale my to myslíme absolútne vážne. Chceme tvoriť most medzi menšinami a majoritou. Naši voliči boli vždy takmer pol na pol Maďari a Slováci. Postupne sa pridali Rómovia a Rusíni. Nevieme a ani nechceme ustúpiť od tohto modelu," uviedol.

Podpredseda Mosta-Híd potvrdil, že rokovania budú pokračovať. Dnes predstaviteľov strany čaká stretnutie so Stranou maďarskej komunity (SMK). „Chceme sa dohodnúť, ale nie za cenu, že sa vzdáme našej identity," uzavrel Ravasz.

V ostatnom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, sa Most-Híd ocitol pred bránami Národnej rady SR, volilo by ho 4,5 percenta opýtaných respondentov. Most chce pred parlamentnými voľbami otvoriť vlastnú kandidátku a ponúknuť miesta na nej aj menším regionálnym či menšinovým stranám.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !