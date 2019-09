Most-Híd by podľa Gála opäť vstúpil do súčasnej koalície, dôvod na predčasné voľby nie je

BRATISLAVA 15. decembra (WebNoviny.sk) - Politická strana Most-Híd by zrejme do súčasnej koalície vstúpila opäť. Potvrdil to pre agentúru SITA minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), podľa ktorého je možné posudzovať prácu vládnej koalície až po roku 2020.

Gál tiež doplnil, že aj vládne strany majú isté názorové odlišnosti, ale dôvod na predčasné parlamentné voľby nie je.

"Ja si myslím, že by sme do toho išli opäť. Ak sa pozrieme, že prečo, tak napríklad volebné preferencie máme v podstate rovnaké, a to sa dá pritom povedať, že od nás veľa politicky známych ľudí odišlo, ako napríklad Zsolt Simon alebo Lucia Žitňanská," povedal Gál. Podľa ministra má aj súčasná koalícia svoje problémy, ale funguje.

"Aj táto vláda má medzi sebou problémy, ale na druhej strane sme vydržali, niečo sme už preskákali a nech nás súdia tí, ktorí prídu po nás. Hodnotiť, aké boli plusy alebo mínusy vstupu do tejto koalície sa bude dať až po roku 2020," uzavrel minister. Riadny termín parlamentných volieb pripadá na jar 2020.

