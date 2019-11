Most-Híd by hlasoval za odvolanie Glváča, Bugár sa vyjadril aj k „neznámemu úradníkovi“

6.11.2019 (Webnoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) by mal vedieť, že ak bude zvolaná ďalšia mimoriadna schôdza na jeho odvolanie, Most-Híd bude hlasovať za jej otvorenie. Predseda Mosta-Híd to povedal novinárom po stredajšom stretnutí s Glváčom s tým, že poslanecký klub ešte o tom nerokoval, ale pravdepodobne by hlasoval aj za Glváčove odvolanie.

Vysvetlenie výrokov Ravasza

Glváč chcel na stredajšom stretnutí s Bugárom počuť vysvetlenie o výrokoch Ábela Ravasza, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ravasz podľa jeho slov uviedol, že pokiaľ sám neodstúpi z postu podpredsedu NR SR, poslanci Most-Híd mu pomôžu. Glváča zaujímalo, či ide o oficiálne stanovisko strany Most, alebo názor Ravasza, ktorého označil za neznámeho úradníka.

„Náš splnomocnenec vlády, ktorý inak nie je neznámy úradník, napríklad zvýšil počet zamestnaných Rómov či zaviedol povinnú školskú dochádzku. Mohol by som pokračovať ďalej. Naviac, pán Ravasz je podpredseda strany a pán Glváč by to mal rešpektovať," povedal šéf Mosta-Híd.

Situácia podľa Bugára škodí Glváčovej rodine, strane Smer-SD, ale aj vládnej koalícií.

Opozícia sa pokúsila odvolať Glváča z funkcie 29. októbra. Parlament však neschválil program mimoriadnej schôdze. Otvorenie nepodporil poslanecký klub Mosta-Híd.

Dali mu šancu odstúpiť

„Dali sme mu tým šancu, aby sa rozhodol sám. Musí však vedieť, že keď príde ďalší návrh na odvolanie, budeme hlasovať za," povedal Bugár. Glváč sa v deň mimoriadnej schôdze vyjadril, že sa v krátkom čase rozhodne, či odstúpi sám.





Glváč čelí tlaku na odstúpenie od 21. októbra pre jeho údajnú komunikáciu cez aplikáciu Threema s obžalovaným Marianom K.





Ďalšiu údajnú komunikáciu medzi Glváčom a Marianom K. z rokov 2014 až 2016 cez aplikáciu Viber zverejnil Matovič. Glváč tvrdil, že ho zverejnená komunikácia nijako nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa.





S Marianom K. sa vraj nestretol od roku 2012 a Matovičovi hrozil trestným oznámením. Marian K. aktuálne čelí obžalobe v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Opozícia chce v najbližších dňoch vyzbierať podpisy na ďalšie odvolávanie Glváča z funkcie.

