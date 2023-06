Most-Híd a SMK brzdí koronavírus, rozhovory o spolupráci sa zatiaľ nezačali

13.4.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarská komunita bude úspešná len za podmienky, že sa spojí v celoštátnych voľbách. Pre agentúru SITA to povedal Gyula Bárdos zo Strany maďarskej komunity (SMK).

O rokovaniach s SMK dnes už bývalý predseda konkurenčného Mosta-Híd Béla Bugár hovorí, „aby SMK potom aj dodržala to, čo vyrokujeme“.

Kandidáti na post šéfa Most-Híd

V slovenskom parlamente prvý raz v ponovembrovej histórii nie je žiadny politický subjekt, ktorý by reprezentoval záujmy maďarskej národnostnej menšiny. Rozhovory SMK a Mosta-Híd o spolupráci sa zatiaľ nezačali, pretože obidve strany nemajú zvolené nové vedenie pre šíriaci sa koronavírus.

Most-Híd chce zvolať snem v čo najkratšom čase pri dodržaní obmedzujúcich nariadení. Bývalý šéf Mosta-Híd Bugár považuje za dôležité, aby sa pri rokovaniach s SMK nestratila „hodnota“ Mosta-Híd, teda, že v strane sú zastúpení aj Slováci, Rusíni a Rómovia. Bugár už za predsedu kandidovať nebude. „Samozrejme, že nie,“ reagoval pre agentúru SITA.

V súvislosti s kandidátmi na post predsedu strany uviedol, že známi sú „ale len pre stranícke štruktúry, až potom pre médiá“. Podľa informácií agentúry SITA by mal byť jedným z kandidátov na post predsedu bývalý minister životného prostredia László Sólymos.

Úspech zaručí len spojenie strán

Šéf SMK József Menyhárt odstúpil z funkcie po neúspešných februárových voľbách. Poverený vedením SMK je zatiaľ Péter Őry. Ten agentúre SITA povedal, že presný dátum straníckeho kongresu nie je známy pre obmedzenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Predsedníctvo strany podľa neho komunikuje cez videokonferenciu.

Ako ďalej uviedol, záleží od republikovej rady strany a kongresu, aké parametre nastaví na rokovania s Mostom-Híd. Podľa Bárdosa (SMK) úspech vo voľbách zaručí maďarskej komunite len spojenie strán. Podľa neho spoločný subjekt nemusí byť „čisto maďarská strana“. Myslí si, že by v nej mali byť ľudia, ktorí „s nami žijú v jednom regióne“.

Most-Híd a SMK sa vlani usilovali o spoločný postup vo februárových parlamentných voľbách. Po krachu rozhovorov sa SMK dohodla na spolupráci s Maďarským fórom, ktoré založil dnes už bývalý poslanec parlamentu Zsolt Simon, a so stranou Spolupatričnosť.

Vytvorili volebnú stranu Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), s ktorou kandidovali vo voľbách. MKS získala 3,9 percenta hlasov oprávnených voličov a Bugárov Most-Híd 2,05 percenta. Na vstup do parlamentu bolo potrebných aspoň 5 percent hlasov.

