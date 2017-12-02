Estónsku misiu v Rusku povedie charge daffaires.
Moskva vypovedala estónskeho veľvyslanca, ide o odvetu za nepriateľský krok krajiny
23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rusko vypovedalo estónskeho veľvyslanca a misiu krajiny v Moskve bude viesť charge daffaires. Informovalo o tom v pondelok ruské ministerstvo zahraničných vecí. Estónsky veľvyslanec Margus Laidre dostal príkaz, aby Rusko opustil do 7. februára, uviedlo ministerstvo.
Podľa vyhlásenia ruského rezortu zahraničia bude estónske diplomatické zastúpenie zredukované na úroveň charge d’affaires v Moskve.
Rusko uviedlo, že tento krok je odvetou za „nový nepriateľský krok Estónska, ktorým sa radikálne zmenšila veľkosť ruského veľvyslanectva v Tallinne“. „V posledných rokoch estónske vedenie zámerne ničí celý rad vzťahov s Ruskom. Rusofóbiu, pestovanie nepriateľstva voči našej krajine, Tallinn povýšil na úroveň štátnej politiky,“ konštatuje vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí.
Slovensko dostalo od Únie vyše 41 miliónov eur ako náhradu za pomoc Ukrajine a Naď už vie, kde sa peniaze použijú
Slovensko dostalo v uplynulých dňoch z Európskeho mierového nástroja (EPF) ďalších 41,9 milióna eur ako náhradu za pomoc poskytnutú Ukrajine a jej ozbrojeným silám.
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Ako informovalo Ministerstvo obrany SR, tieto prostriedky rezort obrany použije na nákup munície a nových technológií pre Ozbrojené sily SR.
Sme spoľahlivým partnerom
„Slovensko sa od začiatku ruskej invázie správa v súvislosti s pomocou poskytovanou Ukrajine zodpovedne a má jasné hodnotové ukotvenie, vďaka čomu je v očiach svojich spojencov spoľahlivým a konštruktívnym partnerom. Sme odhodlaní Ukrajine naďalej pomáhať materiálne, humanitárne aj vojensky a dopomôcť jej k oslobodeniu od agresorov,“ uviedol poverený minister obrany Jaroslav Naď.
SR podľa neho už dostala koncom minulého roka z Európskeho mierového nástroja refundáciu v hodnote 40,2 milióna eur. Zároveň minister doplnil, že na úrovni Európskej únie aktuálne prebieha diskusia o postupe navýšenia celkového finančného stropu pre tento mimorozpočtový nástroj, a to v súvislosti s potrebou zaistenia ďalšej udržateľnej podpory Ukrajiny.
Vojenská pomoc za milióny eur
Od začiatku ruskej invázie venovala podľa rezortu obrany SR Ukrajine pomoc v celkovej hodnote približne 167,8 miliónov eur. Súčasťou slovenskej pomoci bol okrem systému protivzdušnej obrany S-300 aj odmínovací systém Božena, päť vrtuľníkov, munícia, palivo či ručné zbrane.
Ďalším projektom pomoci bolo darovanie 30 bojových vozidiel pechoty BVP-1, za ktoré Slovensko postupne získa od Nemeckej spolkovej republiky 15 bojových tankov Leopard 2A4.
Európsky mierový nástroj vznikol v roku 2021 so zámerom posilniť bezpečnostné a obranné spôsobilosti členov Európskej únie (EÚ) aj jej partnerov a podporovať zachovanie mieru, medzinárodnej bezpečnosti a stability vo svete.
Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené
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Mladí Slováci sú menej šťastní než seniori. Do spokojnosti výrazne zasahujú aj peniaze
Takmer sedem z desiatich Slovákov sa považuje za šťastných, no finančné starosti im často bránia cítiť sa lepšie. Najväčším problémom sú vysoké výdavky, ktoré trápia viac ľudí než nepriaznivá spoločenská a politická situácia či vlastné zdravotné problémy. Vyplýva to z prieskumu investičnej spoločnosti Finax, ktorý uskutočnila agentúra Ipsos.
Výsledky zároveň naznačujú, že pocit životnej spokojnosti sa líši podľa veku. Najšťastnejšie sa cítia staršie vekové skupiny. Medzi ľuďmi vo veku 66 až 99 rokov označilo svoj život za šťastný viac ako 77 percent opýtaných, v kategórii od 55 do 65 rokov to bolo približne 76 percent. Naopak, medzi mladými dospelými vo veku 18 až 24 rokov a ľuďmi od 25 do 34 rokov dosahuje tento podiel zhodne približne 62 percent.
Dosah na psychickú pohodu
Vo vekovej skupine od 45 do 54 rokov sa za šťastných považuje 63,2 percenta respondentov. Medzi ľuďmi vo veku 35 až 44 rokov je to približne 68 percent. Údaje tak ukazujú, že vyšší vek sa v prieskume spája s častejšie deklarovaným pocitom šťastia.
K najdôležitejším zdrojom spokojnosti patrí predovšetkým zdravie, a to vlastné aj zdravie rodiny. Uviedlo ho 54,8 percenta respondentov. Pre ďalších 37,6 percenta je podstatné tráviť čas s blízkymi a 25,9 percenta spája šťastie s pocitom bezpečia a vnútorného pokoja. Takmer 15 percent opýtaných pritom zdôraznilo aj význam dostatočných úspor a investícií.
Práve finančná stránka života sa však ukazuje ako jedna z najvýraznejších prekážok spokojnosti. Vysoké výdavky označilo za problém 25,1 percenta ľudí. Takmer rovnako často respondenti spomínali nepriaznivú spoločenskú a politickú situáciu, ktorú uviedlo 24,4 percenta opýtaných. Osobné zdravotné problémy trápia 19,1 percenta respondentov, zatiaľ čo strach, úzkosť a stres znižujú pocit šťastia u 17,4 percenta ľudí. Takmer každý desiaty Slovák navyše priznal, že ho zaťažujú dlhy.
Finančné starosti pritom neovplyvňujú iba schopnosť zaplatiť účty či vytvárať úspory. Podľa prieskumu majú peniaze dosah aj na celkovú psychickú pohodu. Ich vplyv na pocit šťastia priznalo takmer 69 percent respondentov. Zároveň 41,4 percenta opýtaných uviedlo, že občas závidia ľuďom, ktorí majú dostatok peňazí.
Väčšina by chcela zarábať viac
Podľa Jána Tonku, odborníka na osobné financie a dôchodky v spoločnosti Finax, môže byť prvým krokom k lepšej finančnej situácii dôkladný prehľad o rodinnom rozpočte. Odporúča spísať si pravidelné príjmy a výdavky a následne ich rozdeliť na nevyhnutné platby, ako sú bývanie, energie či strava, a výdavky, pri ktorých existuje priestor na obmedzenie spotreby.
Pozornosť by podľa neho mali ľudia venovať aj nevýhodným splátkam a drahým dlhom, ktorých splácanie môže rodinný rozpočet výrazne zaťažovať. Zlepšenie finančnej situácie pritom nemusí spočívať iba v šetrení. Ak to okolnosti umožňujú, pomôcť môže aj zhodnotenie pracovných možností, doplnenie kvalifikácie alebo hľadanie zamestnania s lepšou perspektívou rastu príjmu.
Vyšší zárobok by podľa výsledkov prieskumu uvítala veľká časť populácie. Viac ako 60 percent respondentov totiž uviedlo, že by sa cítili šťastnejší, keby zarábali viac.
Rezerva a dlhodobé sporenie
Tonka zároveň upozorňuje na význam finančnej rezervy a dlhodobého sporenia či investovania. Pred investovaním je podľa neho dôležité vytvoriť si rezervu na neočakávané výdavky. Následne možno uvažovať o pravidelnom investovaní aj menších súm, napríklad do široko diverzifikovaných ETF fondov, pri ktorých môže dlhodobý horizont a zložené úročenie podporiť rast investovaného majetku. Výsledok však závisí aj od vývoja trhu a investovanie prináša riziko straty.
Prieskum agentúry Ipsos sa uskutočnil online od 15. do 19. augusta 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 072 respondentov a respondentiek starších ako 18 rokov.