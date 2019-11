Moskva kritizuje Trumpov zámer odstúpiť od jadrovej zmluvy

MOSKVA 21. októbra (WebNoviny.sk) - Rusko v nedeľu ostro skritizovalo vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že Spojené štáty zvažujú odstúpiť od Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu (INF), ktorú ešte v roku 1987 podpísali vtedajší sovietsky líder Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan.

Podla námestníka ruského ministerstva zahraničných vecí Sergeja Rjabkova by to bol zo strany USA "veľmi nebezpečný krok". Rjabkov je presvedčený, že zamýšľaný krok zo strany USA "vyvolá to najvážnejšie možné odsúdenie zo strany všetkých členov medzinárodného spoločenstva, ktorí sú oddaní bezpečnosti a stabilite".

Trumpovo vyhlásenie

Spojené štáty dlhodobo obviňujú Rusko, že zmluvu INF nedodržiava a vyvíja zbrane, ktoré sú podľa nej zakázané.

Cez víkend Trump oznámil, že Spojené štáty už tento stav nemôžu ďalej akceptovať. "Rusko túto zmluvu porušuje, porušuje ju už dlhé roky. A my im už nedovolíme porušovať jadrovú dohodu a len tak si vyrábať jadrové zbrane, zatiaľ čo my nemôžeme," povedal americký prezident.

Podľa Trumpa je pre Spojené štáty navyše nebezpečné aj to, že takéto zbrane vyvíja aj Čína, hoci tá nie je signatárom tejto zmluvy. "Budeme musieť aj my vyrábať tieto zbrane. Ibaže by za nami prišlo Rusko aj Čína a povedali by: ´Začnime byť naozaj rozumní a prestaňme tieto zbrane vyrábať všetci.´ Ale ak to robí Rusko, a ak to robí Čína, a len my to dodržiavame, tak to je neakceptovateľné," vyhlásil Trump.

Zákaz pre Rusko a USA

Zmluva o jadrových zbraniach stredného doletu zakazuje Spojeným štátom aj Rusku vlastniť, vyrábať a testovať rakety odpaľované zo zeme s doletom od 500 do 5 500 kilometrov.

Nevzťahuje sa na rakety odpaľované z mora. Spojené štáty obviňujú Rusko z porušovania tejto zmluvy už dlhé roky, obvinenia na adresu Moskvy, že vyvíja nedovolené zbrane, zaznievali už zo strany predchádzajúcej Obamovej administratívy.

Rusko tieto obvinenia vždy odmietalo. Jasným porušením zmluvy je podľa Spojených štátov napríklad vývoj nového ruského raketového systému 9M729.

