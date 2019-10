Morálna sila prezidenta by bola podľa Schustera silnejšia pri vysokej účasti

KOŠICE 30. marca (WebNoviny.sk) - To, akého prezidenta si Slovensko zvolí, sa ukáže až od polovice júna. Uviedol to bývalý prezident SR Rudolf Schuster v súvislosti s druhým kolom prezidentských volieb. Tých sa podobne ako pred dvoma týždňami v 1. kole zúčastnil v sprievode svojej rodiny v areáli Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Ako pri tejto príležitosti uviedol, zvolený kandidát má dostať dôveru ľudí. „Musíme ho rešpektovať. Lebo doteraz boli sľuby a teraz začnú skutky. Potom sa ukáže, či bol taký, ako sľúbil, alebo bol lepší. Menej sľuboval a viac vykonával. Realita sa ukáže, až keď nastúpi 15. júna,“ uviedol Schuster, podľa ktorého by zvolený kandidát mal čo najskôr po inaugurácii prezentovať verejnosti svoje plány.

Činnosť prezidenta potom má verejnosť podrobovať kritike, rovnaké právo má však podľa Schustera aj prezident. „Máme povinnosť kritizovať, pretože sme tí, ktorí ho volia. Prezident má možnosť každý rok povedať objektívne pri hodnotení stavu republiky to, čo si myslí. Kritizovať to, čo je zlé, pochváliť to, čo je dobré,“ dodal.

O výsledku prvého kola volieb

Na otázku agentúry SITA k hodnoteniu prvého kola volieb odpovedal, že ukázalo veľa. Volebný zisk Štefana Harabina a Mariana Kotlebu, ktorí skončili za dvoma kandidátmi postupujúcimi do druhého kola, podľa neho niečo signalizuje, pretože nezískali málo hlasov.

„Kto pozná trochu realitu, už aj vie, ako to dopadne. K tomu sa ale nebudem vyjadrovať. Pravdou však je, že priama voľba prezidenta má veľký význam. Politici by ju chceli vrátiť do parlamentu, aby o ňom rozhodovali a mali ho v rukách ako pritakávača, a to už nepripusťme,“ reagoval Schuster, ktorý, naopak, zopakoval výzvu po zmene volebného systému aj pre parlamentné voľby.

Tam by uvítal zmenu volebného zákona a vznik volebných obvodov. „Občania by mali rozhodovať o tom, ktorý poslanec by tam mal byť, a nie predseda strany a úzka skupina ľudí, ktorí určia, kto bude poslancom,“ uviedol, no podotkol, že poslanci sa podľa neho získaných právomocí sami nevzdajú. „Ale prišiel čas, aby naozaj občania rozhodovali aj o tom, kto bude poslancom. Čiže, treba otočiť úlohy,“ myslí si bývalá hlava štátu.

Pripravuje film o medveďoch

Schuster tiež zopakoval, že by bol radšej, keby volebná účasť dosiahla čo najvyššiu mieru, pretože morálna sila prezidenta by pri vysokej účasti bola silnejšia. Prezradil tiež, že rady, koho voliť rodine nerozdával.





„Máme slobodu a demokraciu aj doma, preto každý volí toho, koho chce. Takže sme sa nedohodli, a tak je to dobré,“ uviedol a vyjadril sa aj k svojmu aktuálnemu zdravotnému stavu po februárovej operácii srdca.





„Ide to dobrým smerom. Pripravujem film o medveďoch, takže už som vo svojom živle. Ale kondične maratón zatiaľ nebežím. Hodinu sa ale môžem prechádzať,“ dodal 85-ročný exprezident, ktorý aj do hlasovacej miestnosti prišiel peši.





Rudolf Schuster je prvým priamo zvoleným prezidentom SR v histórii samostatného Slovenka. Vo funkcii bol v rokoch 1999 až 2004.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

