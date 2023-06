Monoklonálne protilátky proti COVID-19 už dostali stovky Slovákov. Pre koho je liečba určená?

Ministerstvo zdravotníctva SR vzhľadom na zlú epidemickú situáciu pristúpilo k nákupu kombinovanej monoklonálnej protilátky, ktorá má pomôcť najmä pacientom s vysokým rizikom zlého priebehu ochorenia COVID-19.

Ide o ľudí vo veku nad 65 rokov a pacientov s chronickými ochoreniami nad 12 rokov. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii na pôde rezortu zdravotníctva štátny tajomník Kamil Száz.

Doteraz bola táto liečba podaná približne 360 pacientom v 27 centrách po celom Slovensku.

Komu je liečba určená?

Kombinovaná monoklonálna protilátka sa má podávať tým rizikovým pacientom s ochorením COVID-19, ktorí majú ľahký priebeh ochorenia, a teda nepotrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.





Musí sa tiež podať do desiatich dní od objavenia sa prvých symptómov, prípadne od pozitívneho PCR testu na prítomnosť koronavírusovej infekcie. V neskoršom štádiu už podanie týchto látok nemá efekt.

Ako médiá informovala členka konzília odborníkov a primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave na Kramároch Alena Koščálová, túto liečbu aplikovali už 29 pacientom, ktorí okrem jednej pacientky do 24 hodín hlásili zlepšenie zdravotného stavu.

Interaktívna mapa s 27 centrami

K podaniu monoklonálnych protilátok sa indikovaný pacient dostane tak, že mu po pozitívnom PCR teste príde SMS správa, na základe ktorej pacient kontaktuje všeobecného lekára. Ten následne odporučí podanie monoklonálnych protilátok tak, že buď priamo kontaktuje centrum, kde pacienta objednajú na vopred stanovený čas alebo sa centru ozve sám pacient.

Na stránke rezortu zdravotníctva je zverejnená interaktívna mapa so všetkými 27 centrami, pričom v nasledujúcich dňoch by malo pribudnúť ďalších šesť centier. Podávanie monoklonálnych protilátok je určené rovnako pre očkovaných, ako aj neočkovaných pacientov, pričom by malo zabrániť až 60 percentám hospitalizácií.





Dôvodom, pre ktorý ministerstvo pristúpilo aj k takejto liečbe pacientov s COVID-19 je najmä zlá situácia. Száz zdôraznil, že vyše 80 percent ľudí v nemocniciach a viac ako 86 percent na umelej pľúcnej ventilácii je neočkovaných, preto vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať.





Ide stále o efektívnejšiu a najmä lacnejšiu formu ochrany pred závažným priebehom ochorenia. Pripomenul tiež, že liečba monoklonálnymi protilátkami vychádza na približne 2 700 eur za jedného pacienta, pričom vakcína stojí približne 20 amerických dolárov.

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

