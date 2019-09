Mohli sme aj prehrať, tvrdí Šemrinec. Kouč Trenčína Moniz je s remízou s AEK Larnaka nespokojný

ŽILINA 24. augusta (WebNoviny.sk) - Škoda, že sme neudržali vedenie 1:0, ale verím, že v Larnake gól strelíme a budeme mať šancu na postup. To sú slová brankára AS Trenčín Igora Šemrinca po prvom súboji play-off futbalovej Európskej ligy proti AEK Larnaka, ktorý sa vo štvrtok večer v Žiline skončil zmierlivo 1:1.

Trenčianska ofenzíva tentoraz zďaleka nebola taká dominantná ako v domácich súbojoch proti či . Larnaka so šiestimi Španielmi v základnej zostave a ďalším na trénerskej lavičke pôsobila po väčšinu stretnutia o čosi lepším dojmom.

Podľa Šemrinca mohli aj prehrať

Hostia boli kombinačne na výške, ale domácich často prekvapovali aj dlhými nakopávanými loptami za obranu. Po jednej z nich aj skórovali.



"Majú výborné mužstvo. Veľmi dobre vedeli, čo chceli hrať a zvládali to kombinačne aj technicky. Aj my sme mali šance, musíme však byť aj trochu realisti. Mohli sme aj prehrať," upozornil Šemrinec. Jeden z troch Slovákov v základnej zostave Trenčína už pred dvojzápasom s Cyperčanmi tvrdil, že favoritom na postup je súper s dostatočnými skúsenosťami aj futbalovou kvalitou.

"Je to otvorené, ale momentálne vyjadrené percentami 60 - 40 alebo 70 - 30 v prospech Larnaky. Opakujem však, že ten jeden gól tam dáme," dodal Šemrinec.

Skovajsa šťastný za každú príležitosť

Na stopérskom poste nastúpil Lukáš Skovajsa, ktorý musel v strede obrannej formácie nahradiť zraneného Angličana Jamesa Lawrencea. Aj po jeho zaváhaní hostia vyrovnali na konečných 1:1. Predchádzajúce zápasy v tohtosezónnej edícii EL odohral 24-ročný odchovanec trenčianskeho futbalu na ľavej strany štvorčlennej defenzívy AS.

"Bolo to ťažké, viackrát nás podržal brankár. Dali sme gól, ale myslím si, že 1:1 je v konečnom dôsledku zaslúžený výsledok. Najnebezpečnejšie boli ich rýchle protiútoky a dlhé lopty za obranu. Tréner nám v polčasovej prestávke hovoril, že si máme na to dať pozor, ale, žiaľ, práve z takej situácie sme inkasovali. Musíme si tú situáciu rozobrať, problém bol v komunikácii vzadu. Krídelník nabehol za môj chrbát a ja som neskoro zareagoval. Súperov hráč dostal dobrú loptu a sám pred brankárom skóroval."



Skovajsa priznal, že na ľavej strane sa cíti lepšie ako v strede obrany, ale zároveň dodal, že je vďačný za každú šancu nastúpiť vo veľkej futbalovej Európe. Pred budúcotýždňovou odvetou na Cypre to vidí takto: "Čaká nás tam veľká horúčava, ale tie teraz panujú aj u nás. Takže si myslím, že po tejto stránke budeme pripravení. Samozrejme, musíme si rozobrať situácie, ktoré viedli k šanciam súpera a určiť si ich príčiny. V odvete sa ich pokúsime eliminovať."

Moniz nebol spokojný

S hrou a výsledkom svojich zverencov nebol spokojný tréner Trenčanov Ricardo Moniz. Ten neustále svojich hráčov nabáda k ofenzíve a strieľaniu gólov. Proti silnému súperovi sa však Trenčania nedostali do potrebného tlaku, nevedeli diktovať tempo hry.

"Mali sme problémy s dlhými loptami a aj šťastie, že sme nedostali gól už do prestávky. Chýbal nám najmä Lawrence v strede obrany, dúfam, že bude v poriadku do odvetného zápasu. Vedeli sme, akým štýlom budú hrať, keďže majú veľa Španielov. My sme nehrali tak, ako sme chceli. Netlačili sme dostatočne, hoci to vieme. Svoje zohrala aj únava. V odvete to musíme ukázať, bez tlaku neprídu šance a nestrelíme góly. Dostávame sa do momentu pravdy, do finále nášho pôsobenia v Európskej lige. Musíme ukázať, čo vieme," zhodnotil Ricardo Moniz.





