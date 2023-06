Módna e-commerce: 2021 v kocke

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Vyplýva to zo zhrnutia minuloročného vydania dlhodobého výskumu Fashion (Re)search módneho vyhľadávača GLAMI. Miera využívania online nakupovania v roku 2021 korelovala s aktuálnou pandemickou situáciou a potvrdila dlhodobý trend nárastu. Móda sa v roku 2021 niesla čiastočne v duchu pandémie a s ňou spojeným pohodlím domova, no postupne sa prejavil trend návratu do spoločenského a pracovného života pred pandémiou.

V prvej polovici roku boli protiepidemické opatrenia plošné a obmedzovali do značnej miery offline predaj. Tento jav sa významne prejavil predovšetkým v marci, počas ktorého bola pandemická situácia veľmi závažná. Nemocnice zažívali najväčší nápor hospitalizovaných pacientov a presun nákupu do online prostredia bol zreteľný.

Uvoľnené leto vystriedala pochmúrna jeseň a rušná predvianočná sezóna. Tradične najsilnejšie obdobie roku z hľadiska online nakupovania bolo minulý rok rozložené do dlhšieho časového obdobia a bolo posilnené vládnymi opatreniami. Od opätovného vyhlásenia úplného lockdownu pred black-friday výpredajom minulého roku sme zaznamenali raketový nárast GMV (Gross Merchandise Value = hrubá hodnota tovaru) a konverzného pomeru, ktorý pretrvával dlhšie aj počas decembra, pravdepodobne ako dôsledok víkendového Štedrého dňa.

Prognóza nárastu modnej e-commerce pre rok 2022

Predpokladaný nárast módnej e-commerce pre rok 2022 je 16,4 % s obratom 611 miliónov eur. V ďalších rokoch očakávame podobný trend. Tempo rastu bude stabilné a nebude klesať ani v ďalších rokoch. Podiel tržieb v kamenných predajniach už pravdepodobne nebudú rásť ani v ďalších obdobiach. Investície do omnichannelu a vstup veľkých retail hráčov na e-commerce trh to len dosvedčuje. Trh s módou v roku 2022 čaká pravdepodobne oživenie, a to najmä v dôsledku návratu k spoločenským udalostiam. Potreba obmeny šatníka bude poháňaná aj miernym oživením turizmu. Tempo rastu fyzických nákupov bude spomaľovať. To sa prejaví aj na podiele online segmentu. Odhaduje sa, že podiel e-commerce tržieb presiahne v módnom odvetví do roku 2025 až 35 %.

Vývoj cien módnych e-shopov

Inflácia na Slovensku podľa štatistického úradu dosiahla v decembri 2021 na úrovni 5,8 % 17-ročné maximum. Oblečenie a obuv, v porovnaní s inými sektormi ekonomiky Slovenska, zatiaľ nezaznamenalo výraznejšie zdražovanie. Nasvedčujú tomu dáta Štatistického úradu SR, ale aj interné dáta GLAMI. "Mierne viditeľné rozdiely v cenách sme zaznamenali až posledný kvartál minulého roku, kedy medziročne vzrástla hodnota priemernej objednávky približne o 6 %. Nemôžeme však hovoriť o plošnom náraste všetkých kategórií oblečenia a obuvi. Priemerná hodnota objednávok kategórie bundy a kabáty vzrástla o 20 %, pánske tenisky o 20 %, šaty o 15 %, členkové topánky o 11 %. Väčšina kategórií vykazuje buď mierny nárast cien, zodpovedajúci inflácii, napr. dámske legíny, svetre či dámske plavky. V niektorých prípadoch ide dokonca o pokles, ako napr. v prípade pánskych hodiniek, pánskych i dámskych nohavíc alebo sukní,” komentuje výsledky prieskumu Denis Duránik, Country manager GLAMI pre Slovensko.

Očakávania dôsledkov pandémie a najväčšie výzvy pre e-shopy v roku 2022

V minulom roku problémy s riadením zásob a navyšovaním cien nezmieňovalo ako výzvu mnoho e-shopov. Môže to byť dané tým, že výrobcovia majú predobjednané materiály a kolekcie niekedy aj na rok dopredu, takže sa problémy prejavia až s určitým časovým odstupom. Inflácia v módnom odvetví sa začala prejavovať až koncom roku 2021, čo sa odráža v očakávaniach e-shopov. Českí a slovenskí maloobchodníci sú optimistickejší a navýšenie cien očakáva iba 36 % z nich, pričom viac ako dve tretiny predpokladajú nárast nižší ako 15 %.

Ktoré výzvy ako kľúčové v roku 2022 vnímajú partnerské e-shopy GLAMI? Výsledky prieskumu naznačujú, že až 61 % e-shopov spomenulo ako jednu z najväčších výziev roku 2022 zvýšené výdaje na reklamu. Rastúcu konkurenciu vnímalo ako najväčšiu výzvu 39 % partnerov. a 36 % e-shopov uviedlo ako najväčšiu výzvu roku 2021 nepredvídateľnosť situácie na trhu, rýchle zmeny v správaní a preferenciách zákazníkov.

Report Módna e-commerce: 2021 v kocke je súčasťou dlhodobého výskumného projektu vyhľadávača módy GLAMI o stave módnej e-commerce, založeného na kontinuálnom zbere dát s názvom Fashion (Re)search. Celý report, ktorý obsahuje zhrnutie roku 2021 a trendy vývoja slovenskej módnej e-commerce pre rok 2022, nájdete tu: https://www.fashion-research.sk/prehlad-trhu-mody-2021

O GLAMI: GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde viac než dva milióny produktov od takmer 15-tisíc značiek. GLAMI patrí do skupiny Inspigroup a pôsobí už v 17 krajinách sveta.

