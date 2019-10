Modernizáciu dúbravsko-karloveskej radiály pozastavili, ÚVO napadol vylúčenie uchádzača zo súťaže

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) – S modernizáciou električkovej trate v bratislavských mestských častiach Dúbravka a Karlova Ves musí hlavné mesto počkať.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) totiž na základe vyhodnotenia súťaže na rekonštrukciu trate napadol vylúčenie jedného z uchádzačov. Súťaž zorganizovalo ešte bývalé vedenie bratislavského magistrátu minulý rok v lete. Informoval o tom primátor Matúš Vallo na stretnutí s obyvateľmi Dúbravky.

Zrejme sa nevyhnú meškaniu

Po dohode so starostkou Karlovej Vsi Danou Čahojovou a starostom Dúbravky Martinom Zaťovičom chcelo mesto začať s modernizáciou trate už tento rok v lete. Pre rozhodnutie ÚVO sa zrejme nevyhne meškaniu.

„Musíme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie akceptovať a vyhodnotiť aj ponuku od neoprávnene vylúčenej firmy. Pokiaľ by tento uchádzač dal lepšiu ponuku ako súčasný víťaz, museli by sme začať prakticky odznovu a pripravovať zmluvu aj celý projekt rekonštrukcie s týmto novým dodávateľom. Zatiaľ nevieme povedať, do akej miery rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie ohrozí plánovaný začiatok. Budeme to vedieť najskôr o dva týždne po novom posúdení ponúk,“ uviedol Vallo.

Obnova má zvýšiť bezpečnosť

Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi bude rovnaká ako v Dúbravke. Modernizovať sa má súčasná dvojkoľajová električková trať, ktorá prechádza katastrálnymi územiami bratislavských mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka.

Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní súčasnej električkovej trate v dĺžke približne 6,7 kilometra. Stavebníkom je Hlavné mesto SR Bratislava.





Obnova trate má zvýšiť bezpečnosť, čo si vyžaduje aj úpravy na existujúcich priechodoch pre chodcov, ale aj vybudovanie nových priechodov pre chodcov a cyklistov. Pribudnúť by mali aj nové prístrešky, informačné tabule, modernejšie automaty na lístky i odpadkové koše.





Predbežnú investíciu na modernizáciu úseku trate odhadli na 67 miliónov eur. Projekt financuje Európska únia 85 percentami nákladov, päť percent dá mesto a 10 percent poskytne štát. Cieľom modernizácie trate je skvalitnenie električkovej dopravy i skrášlenie prostredia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !