Moderne vybavená nemocnica v Ružomberku môže konkurovať špičkovým európskym pracoviskám

OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok, ktorého predsedom a zároveň námestníkom riaditeľa ÚVN pre nechirurgické odbory je MUDr. Antonín Hruboň Ph.D., Tento rok darovalo klinike vnútorného lekárstva vybavenie v hodnote 109 201,20 eur. Časť finančných prostriedkov (60 000 eur) získalo občianske združenie od spoločnosti ECO - Investment a.s.. Zvyšná časť prostriedkov bola z 2% daní, ktoré OZ získalo za minulý rok. "Zdravie je to najcennejšie čo máme. Silnejší musia pomáhať slabším a my nie len že pomáhať musíme, my aj chceme. Chceme, aby naši zamestnanci, kolegovia, priatelia a všetci obyvatelia Ružomberka mali prístup k najmodernejším diagnostickým vyšetreniam a dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Každoročne finančne prispievame na nákup zariadení pre nemocnicu a budeme tak robiť aj naďalej," uviedol Ing. Milan Fiľo, prezident spoločnosti ECO - Investment a.s.