Moderná intralogistika na dosah

Ak by manažér vo firme mal oceniť jednu vec pri nákupe cez internet, je to pružnosť – už preto, že nie je nutné nikam chodiť a nič prácne zisťovať. V dnešnej dynamickej dobe je to veľká výhoda. A nie je mnoho oblastí, ktoré potrebujú taký pružný prístup ako intralogistika.