Mnohí Slováci si už hypotéku nemôžu dovoliť, horúčkovité nakupovanie bytov a domov sa podľa odborníkov skončilo

V súčasnosti sa čoraz viac hovorí o nedostupnosti nehnuteľností a nutnosti zlacňovania. Ako ďalej konštatuje investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar, dôvod treba hľadať v raste úrokových sadzieb na hypotékach. Práve tie sú pre mnohých jedinou cestou, ako si zadovážiť bývanie.

Objem poskytnutých úverov podľa riaditeľky FinGO recloud Róberty Meckovej klesol, pretože mnohí Slováci si ich už nemôžu dovoliť.

To samozrejme ovplyvňuje aj možnosti predávajúcich, ktorí už narazili na cenovú hranicu, za ktorou je náročné nájsť kupcov.

Peniaze by ste si museli odkladať 13 rokov

Na novostavbu v Bratislave by si záujemca musel odkladať celú priemernú mzdu až 13 rokov. Teda iba v prípade, ak by mu podľa analytika stačil jednoizbový byt s rozlohou 32 štvorcových metrov na druhom poschodí. Možnosťou situáciu urýchliť je úver.





„V prípade, že by ste chceli celú sumu získať od banky, potrebujete založiť ešte jednu nehnuteľnosť. Na dozabezpečenie je potrebných vždy nielen 25 % z ceny kupovanej nehnuteľnosti, ale aj dostatočne vysoký príjem,“ povedal Škriniar.

Na vine sú aktuálne úrokové sadzby

Ak záujemcovi na účet chodí iba priemerná mzda, na bratislavskú novostavbu môže podľa analytika rovno zabudnúť. „Na jej kúpu potrebujete mať s partnerom spoločný čistý príjem aspoň 1 950 eur. S deťmi by ste potrebovali o 220 eur mesačne viac. Ak by ste však do dlhu šli sami, stačilo by vám 1 800 eur v čistom,“ upozorňuje Škriniar.





Na zaobstaranie niečo väčšieho, napríklad troj- či štvorizbového bytu v novostavbe, sú potrebné násobky týchto príjmov.





Dôvodom, prečo je potrebný tak vysoký príjem, sú aktuálne úrokové sadzby. Ešte pred rokom stačilo mať podľa Škriniara na trojizbový byt v hodnote 195-tisíc eur príjem vo výške 2 050 eur, teda v porovnaní so súčasnou situáciou na trhu o 500 eur menej. Avšak aj to iba v prípade zadlženia sa na 30 rokov.

Horúčkovité nakupovanie sa skončilo

To, že horúčkovité nakupovanie bytov a domov skončilo, potvrdzuje aj Mecková. „Pokles cien realít bol očakávaný a predpokladám, že bude viditeľný aj v štatistikách za prvý a druhý kvartál tohto roka,“ povedala Mecková.





No neklesli podľa nej ceny všetkých nehnuteľností plošne a rovnako, skôr sa zvýraznil rozdiel medzi tými lepšími a horšími. Kupujúci je dnes v lepšej pozícii ako pred rokom či dvomi a najväčšiu výhodu majú tí záujemcovia o kúpu, ktorí majú hotovosť.





Odborník na reality vo FinGO.sk Viktor Obtulovič doplnil, že aj v roku 2010 sa vplyvom finančnej krízy dopyt po kúpe nehnuteľností znížil a bol podobne slabý ako je dnes.





„Aby realitné kancelárie kupujúcich dostali na obhliadku ponúkaných bytov a domov, snažili sa ich navnadiť aj na rôzne akcie ako napríklad auto ku kúpe bytu zadarmo. Ďalej to boli aj rôzne dovolenky do exotických destinácií, ktoré boli ako súčasť kúpy zarátané v cene bytu,“ povedal Obtulovič.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

