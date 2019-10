Mnohé z doterajších zmien ústavy boli podľa Gibu účelové, politicky motivované až škodlivé

4.7.2019 (Webnoviny.sk) - Počet ústavných zmien, ktoré doteraz na Slovensku máme, je privysoký. Pre agentúru SITA to uviedol vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba s tým, že mnohé z nich boli účelové, politicky motivované, niektoré až škodlivé, čo pripisuje práve tomu, že zmeniť slovenskú ústavu je v porovnaní so svetom dosť ľahké.

Zmena prístupu k ústave

"Názor, že naša ústava sa dá meniť príliš ľahko a že spôsob jej zmeny treba sťažiť, zastávam dlhodobo a verejne. Z tohto pohľadu vítam, ak chce hlava štátu otvoriť, prípadne moderovať diskusiu na túto tému. Reálne to môže byť výzva až pre budúci parlament, ale diskusia sa môže a asi by sa aj mala začať ešte pred parlamentnými voľbami," skonštatoval.





Čoho všetkého by sa prípadná zmena ústavy mala dotknúť, je podľa Gibu tiež na diskusiu." Pravdou je, že konkrétne do menovacích právomocí prezidenta vniesol komplikácie ústavný súd svojimi nedávnymi dosť protirečivými a z viacerých ohľadov kontroverznými rozhodnutiami. Viac než zmenu textu však naša ústava potrebuje zmenu prístupu k nej. Od ústavných aktérov by sa patrilo prejavovať viac kultúry a ochoty rešpektovať aj to, čo možno nie je napísané, ale vo vyspelej demokracii je samozrejmé a dodržiavané," dodal.

Prezidentka chce diskusiu o revízii

Ústava SR by sa nemala dať meniť tak ľahko ako doteraz. Myslí si to prezidentka Zuzana Čaputová. V rozhovore pre agentúru SITA povedala, že zabrániť takýmto zmenám môže len revízia ústavy. Prezidentka by o takejto revízii chcela začať verejnú diskusiu. K otvoreniu ústavy však má prirodzený rešpekt a úctu.





„Vlajkovou loďou všetkých zmien by mala byť úprava toho, aby sa ústava nedala ľahko zmeniť. Máme dvojnásobný počet zmien v porovnaní s ČR za rovnaké obdobie. Ústava sa u nás mení nesmierne ľahko a často. Tomu by sa dalo jedine ústavným spôsobom zabrániť,“ povedala prezidentka. „Takže ak otvoriť ústavu, k čomu mám veľký rešpekt, tak ju otvoriť len tak, že jeden z dominantných motívov by malo byť zabránenie ľahkému meneniu v budúcnosti," vysvetlila prezidentka Čaputová.





Ako priblížila, ak by sa ústava otvárala z tohto dôvodu, tak by sa nebránila tomu, aby boli špecifickejšie definované aj právomoci prezidenta. "To, s čím máme problém v poslednom období, je interpretácia právomocí, napríklad menovacích. Judikatúra ústavného súdu, ktorú som sledovala, úplne k jasnosti výkladu neprispela. V judikatúre sú aj protichodné stanoviská na výklad jednotlivých právomocí,“ uviedla.





