Mladým Žilinčanom sa nedarilo v úvode prvého predkola Ligy majstrov, podľahli hráčom Montpellieru

ŽILINA 3. októbra (WebNoviny.sk) - Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov prehrali vysoko 1:5 v domácom prostredí s rovesníkmi z francúzskeho klubu HSC Montpellier v stredajšom prvom zápase 1. predkola majstrovskej vetvy mládežníckej Ligy majstrov 2018/2019.

Domáci hráči inkasovali trikrát už v prvom polčase, po zmene strán súper skóroval ešte dvakrát. Za Žilinu na priebežných 1:4 skorigoval v 63. min Ján Bernát. Odveta je na programe 24. októbra vo Francúzsku a postupujúci tím si v novembrovom 2. predkole zmeria sily s úspešným z dvojice Altinordu Futbol Kulübü (Tur.) - HJK Helsinki (Fín.).

Zvyšné okteto osemfinalistov vzíde zo súbojov play-off, v ktorých si zmerajú sily tímy z druhých priečok skupinovej fázy a osem najlepších po predkolách majstrovskej vetvy. Od play-off sa hrá vyraďovacím spôsobom na jeden duel. Finále je na programe 29. apríla 2019 v Nyone. V uplynulej sezóne triumfovali mládežníci katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona.

Mládežnícka liga majstrov 2018/2019 - majstrovská vetva

1. predkolo - prvý zápas

MŠK Žilina "19" - HSC Montpellier (Fr.) 1:5 (0:3)

Góly: 63. Bernát - 14. a 53. Ammour, 42. Vercruysse, 44. Adouyev, 81. Vargas, ČK: 90.+ Kopas (Žilina "19") po druhej ŽK, rozhodoval: Sehovič (Bos. a Herc.)

Zostava Žiliny: Vajs - Anang, Kopas, Moško, Barbora (46. Holáň) - Myslovič, Fazlagič (49. F. Mráz), J. Bernát (77. Gono) - Suľa, Boženík, Iľko

Hlasy

zdroj: oficiálny web MŠK Žilina

Norbert Guľa (tréner Žiliny "19"): "Začiatok nám vyšiel, no súper nás potom trestal z rýchlych protiútokov a zo štandardky, čo bolo pre nás veľmi kruté. Škoda toho úvodu, kde sme mali šance a mohli sme ísť do vedenia my. Po polčase sme spravili zmeny, fungovalo to trochu lepšie. Chalani driapali celý zápas, ale súper mal po zisku lopty veľmi dobrých hráčov na vrchných pozíciách a trestal nás ďalej. Hráčom však slúži ku cti, že to nezabalili a dreli až do konca. Bolo to pre nich frustrujúce, snažili sa hrať, niečo vymyslieť a vždy prišla gólová rana od súpera. Bola to pre nás veľká medzinárodná škola, súper pôsobil naozaj skúsenejšie. Výsledkovo nás to hnevá, pretože dnes boli Francúzi naozaj efektívni."

Róbert Boženík (kapitán Žiliny "19"): "Strašne ťažko sa mi rozpráva. Je mi to ľúto, pretože sme do toho dali všetko. Žiaľ, inkasovali sme dnes aj z pološancí, no nemáme sa za čo hanbiť. Francúzi boli na svoj vek veľmi vyspelí a hrali naozaj kvalitne. Bojovali sme, dreli, no najväčší rozdiel bol v efektivite. My sa nadrieme na gól a im to tam s ľahkosťou padá. Škoda mojej šance na začiatku, zápas by mohol byť úplne iný. Do odvety nám neostáva nič iné len tam ísť so vztýčenou hlavou a bojovať za Žilinu, pretože MŠK si takéto výsledky nezaslúži."