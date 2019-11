Mladých Thajčanov zachránených z jaskyne čaká budhistický rituál, jeden chlapec sa ho nezúčastní

BRATISLAVA 24. júla (WebNoviny.sk) - Väčšinu mladých futbalistov zachránených zo zatopenej jaskyne v Thajsku čaká budhistický rituál vysvätenia za novicov a krátky pobyt v kláštore.

Mníšske rúcho si oblečie aj ich tréner a skupina následne strávi deväť dní v rôznych kláštoroch. Spravia tak v súlade s tradíciou, ktorá im má priniesť "spirituálnu očistu" po prežitých strastiach.

Chlapcom oholia hlavy

"Mali by stráviť nejaký čas v kláštore - je to na ich ochranu," vyjadril sa už pred časom pre BBC starý otec jedného z chlapcov. "Je to akoby umreli a znovu sa narodili," doplnil. Na ceremoniáli sa nezúčastní len jeden chlapec Adul Sam-on, ktorý je kresťan.



Podľa thajských úradov začnú chlapci proces oholením hláv a následne sa v stredu zúčastnia na ceremónii, počas ktorej si oblečú tradičné rúcha. V rôznych kláštoroch, kde budú meditovať a modliť sa, zostanú až do 4. augusta. Deviatka, ktorá predstavuje počet dní strávených v kláštore, je pritom v Thajsku považovaná za šťastné číslo.

Ich tréner, 25-ročný Ekkapol "Ake" Chantawong, ktorý už v minulosti bol novicom, strávi v kláštore rovnaký čas, no už ako plnohodnotný mních. I keď si mladý muž vyslúžil aj kritiku za to, že chlapcov vzal do jaskyne, na druhej strane mu pripisujú zásluhy za to, že v zdraví prežili, pretože ich učil meditovať, aby boli čo najpokojnejší.

Zatopení v jaskyni

Dvanásť chlapcov vo veku 11 - 17 rokov spolu so svojím trénerom vošlo 23. júna po futbalovom tréningu do jaskyne Tham Luang, monzúnové dažde však rýchlo zatopili chodby a znemožnili im dostať sa von.



O desať dní neskôr ich našli britskí potápači. Riskantná záchranná operácia trvala tri dni. Chlapcov a ich trénera museli postupne jedného po druhom previesť zložitým jaskynným systémom vrátane chodieb, ktoré boli až po strop zaplavené vodou.

Na tento účel sa chlapci predtým učili základy potápania, hoci s ním dovtedy nemali žiadne skúsenosti. Minulý týždeň ich prepustili z nemocnice a podľa úradov sú po náročnom zážitku v dobrom zdravotnom stave.





