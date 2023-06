Mladík sa vybral za priateľkou do Važca na cudzom nákladiaku, došla mu nafta a skončil v rukách polície

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pobyt za mrežami na jeden až päť rokov hrozí 23-ročnému mužovi z Veľkého Slavkova (okr. Poprad) za cestu za priateľkou na ukradnutom nákladnom aute. Prípad sa stal ešte v nedeľu 2. mája. Muž vtedy vošiel do uzamknutého nákladného motorového vozidla, ktoré bolo zaparkované v objekte jednej z firiem na Levočskej ulici v Poprade.

Ako ďalej informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, bez použitia kľúča auto naštartoval a odišiel s ním. Vozidlo pri tom nemal zverené a nemal ani povolenie na jeho užívanie. Mladý muž, ktorý vo firme pracoval, sa chcel nákladným autom dostať do obce Važec za svojou priateľkou. Cestou späť do Popradu mu však došla nafta, vozidlo preto odstavil na krajnici diaľnice D1.

Viac k téme: krádež

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz