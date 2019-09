Mladík na Peugeote zaspal za volantom, prešiel do protismeru a narazil aj do reklamného pútača

KOŠICE 23. marca (WebNoviny.sk) - Pravdepodobne únava mladého vodiča bola príčinou raňajšej havárie Peugeotu Boxer v Turni nad Bodvou v okrese Košice.

Zranili sa štyria ľudia

Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, nehoda sa stala krátko po 5:00 a zranili sa pri nej štyri osoby.

"Podľa doterajších zistení 24-ročný vodič z Rožňavského okresu viedol vozidlo v smere od Košíc do obce Gemerská Hôrka, pričom pred obcou Turňa nad Bodvou pravdepodobne z dôvodu únavy počas šoférovania zaspal, prešiel s vozidlom do protismeru a následne mimo cestu, po vyše 100 metroch narazil do reklamného pútača, následne do betónového plota rodinného domu, ktorý prerazil, pokračoval po pozemku rodinného domu a zastavil až po náraze do drevárne," uviedla hovorkyňa.

Celková škoda vyše 11-tisíc eur

Podľa predbežných lekárskych správ sa pri dopravnej nehode ťažko zranil 42-ročný spolujazdec, 24-ročný vodič a dvaja ďalší spolujazdci vo veku 29 a 46 rokov utrpeli ľahké zranenia. Všetci sú z okresu Rožňava. Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo.

Pri dopravnej nehode vznikla celková škoda predbežne vyčíslená na približne 11 000 eur. Udalosť na mieste prevzala vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie, ktorá v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Presnú príčinu dopravnej nehody polícia vyšetruje.





