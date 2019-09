Mladí Slováci si zo súťaže v rýchlostnej kanoistike v Poznani odnášajú ďalšie tri cenné kovy

"Piatkové skóre sme v sobotu vylepšili o ďalšie tri medaily, celkovo v A-finále sa predstavilo v sobotu 11 našich lodí. S takouto bilanciou aj výkonmi môžem vysloviť spokojnosť aj vzhľadom na to, že na niektoré mal výrazný vplyv aj silný vietor. Pre Poznaň je to typický jav. Väčšina našich pretekárov sa dokázala s tým popasovať. Chýba nám už iba zlato a ja sa nádejám, že v prípade priaznivejšieho počasia by sa nám to mohlo ešte v nedeľu pošťastiť. V nedeľu sa uskutočnia súťaže na 200 m," informoval z miesta podujatia vedúci slovenskej výpravy Marián Tesárik na webe Slovenskej kanoistiky.