Mladí podnikatelia vybrali byrokratický nezmysel roka, týka sa vstupu zvierat do gastroprevádzok

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Byrokratickým nezmyslom roka 2018 sa stalo obmedzenie majiteľov gastroprevádzok v rozhodnutí, či do svojej prevádzky umožnia zákazníkom vstup so zvieratami. Rozhodlo o tom online hlasovanie Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktorého sa v novembri a decembri tohto roka zúčastnilo bezmála 2000 respondentov. Vyberali pritom zo 66 nominovaných opatrení.

"Víťaz tohtoročnej ankety je príkladom opatrenia, ktoré neúmerne zasahuje do slobody podnikania a zbytočne obmedzuje majiteľov gastronomických prevádzok. Navyše Slovensko aj v tomto prípade zakazuje niečo, čo je v zahraničí bežne povolené," hovorí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. V súčasnosti totiž nemôžu prevádzkovatelia gastrozariadení umožniť vstup so zvieraťom ani na terasu. A to ani v prípade, že by bola určená napríklad výhradne pre psíčkarov. "Riešením je umožniť majiteľom označiť, či do ich prevádzky majú zvieratá povolený vstup a nechať zákazníkom možnosť slobodne sa rozhodnúť, či takúto prevádzku navštívia. Obdobne, ako sú zreteľne označené možné riziká pri konzumácii tataráku a je na zákazníkovi, či si ho dá," dodáva Solík.

Podnikateľ má evidovať každý kus odpadu

Druhé miesto v rebríčku získala povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi. Každá právnická osoba má totiž povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi. Táto povinnosť sa týka odpadu vo všeobecnosti, nielen nebezpečného odpadu alebo veľkého množstva odpadu. Znamená to, že podnikateľ by mal evidovať každý kus odpadu, napríklad aj obaly z kancelárskych potrieb.

"Absurdity, ktoré obsahuje zákon o odpadoch, posledné roky obsadzujú prvé priečky v našej ankete, no napriek niekoľkým novelám podnikatelia márne čakajú na zásadnú zmenu tejto legislatívy k lepšiemu," hovorí Ján Solík.

Tretiu priečku obsadila absurdná byrokracia pri kontrolách Sociálnej poisťovne. Tá na jednej strane od firiem vyžaduje pri kontrolách doklady, ktoré sama má a na druhej strane musia zamestnávatelia po skončení kontroly a po prijatí opatrení vypracovať písomnú správu o splnení opatrení a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. Takáto povinnosť neexistuje pri žiadnej inej inštitúcii a za jej nevypracovanie hrozí ďalšia kontrola.

Dominovali opatrenia ministerstva práce

Len s tesným odstupom skončilo na štvrtej priečke opatrenie, ktorým „zabodovalo“ Ministerstvo pôdohospodárstva. Ide o zákaz používať suroviny od drobných pestovateľov na podnikanie. Tie možno použiť iba na predaj výrobkov vo vlastnom zariadení. Čiže ak má o produkt vyrobený aj z domácich surovín záujem iná firma, nemôže jej ho nikto predať. "Ministerstvo pôdohospodárstva by malo prestať blúzniť o fonde na podporu domácich výrobcov a zavádzať kvôli nemu nové dane. Namiesto toho by malo podporiť domácich výrobcov zauditovaním zbytočnej byrokracie v rezorte a jej následným zrušením. A začať možno okamžite, zrušením byrokratického nezmyslu zakazujúceho predaj výrobkov drobných farmárov," konštatuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec.

Celkovo pritom v ankete Byrokratický nezmysel roka v tomto ročníku dominovali opatrenia v kompetencii rezortu práce a sociálnych vecí nasledované opatreniami v kompetencii rezortu financií a finančnej správy. Z hľadiska obsahu nominovaných nezmyslov približne jednu tretinu tvorili duplicitné povinnosti. Vo finálovej desiatke ich reprezentujú duplicitné zapisovanie konečných užívateľov výhod do dvoch registrov a povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu podnikateľský účet.





