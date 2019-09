Mladí inovátori sa môžu uchádzať o grant ešte do nedele

BRATISLAVA 15. marca 2019 (WBN/PR) - Študenti a mladí inovátori, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu, ale aj ich odborní garanti majú stále možnosť zapojiť sa do grantovej výzvy AXA Nadačného fondu a Nadácie Pontis. V prípade výhry môžu získané financie použiť na náklady spojené s výskumom, vedeckým projektom alebo prípravu na súťaže a konferencie. Termín na predloženie projektu je predĺžený a študenti môžu svoje projekty prihlásiť do programu do 17. marca 2019.

Nedávno spustená grantová výzva nadačného fondu AXA a Nadácie Pontis, ako správcu fondu, je primárne určená študentom vo veku 15 – 26 rokov, ktorí sa venujú vede a výskumu so zameraním na prevenciu. "Našim cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí túžia na sebe pracovať, aby neodchádzali za hranice Slovenska, ale mali aj doma možnosť a podporu na realizáciu svojich vedeckých záujmov," hovorí Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA CZ & SK.

Skupina AXA Česká republika a Slovensko chce zároveň prostredníctvom svojho fondu podporiť aj pedagógov a odborných garantov výherných projektov. "V rámci fondu chceme finančne pomôcť aj odborným garantom jednotlivých projektov. Práve oni totiž vedú mladé vedecké talenty neraz aj na úkor svojho vlastného času, a preto si taktiež zaslúžia našu pozornosť a podporu," pripomína Socha.

,,Som rád, že je o grantovú výzvu AXA fondu veľký záujem. Rozhodli sme dopriať mladým vedcom viac času a predĺžili sme termín na prihlasovanie projektov,“ hovorí Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA CZ & SK. Grantová výzva je po novom otvorená do 17. marca 2019. Všetky informácie a podmienky registrácie projektov sú zverejnené na stránke www.axafond.sk. O grantovej výzve sa žiadatelia dozvedia aj na web stránke Nadácie Pontis.

Medzi víťazné projekty spoločnosť rozdelí spolu až 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu, ktorú môže projekt získať, je 3 000 eur. Mladý inovátor by mal v rámci svojho projektu hľadať riešenia skutočných problémov a úlohou projektu je aj jeho reálne uplatnenie a využitie aj v praxi.

