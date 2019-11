Mladí farmári budú mať ľahší prístup k financiám, Európska únia im poskytne úverový program

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) tento týždeň začali poskytovať balík úverov v celkovej výške 1 mld. eur osobitne zameraný na mladých poľnohospodárov.

V roku 2017 totiž banky zamietli 27 % žiadostí o úver, ktoré im predložili mladí poľnohospodári v EÚ, pričom iným poľnohospodárom zamietli iba 9 % žiadostí o úver. Informovala o tom Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.

Splácanie úverov v ťažkých obdobiach

Úverový program budú riadiť na úrovni členských štátov banky a lízingové spoločnosti pôsobiace v celej EÚ. Zúčastnené banky by mali poskytnúť rovnakú sumu, ako je suma, ku ktorej sa zaviazala EIB, čím by celková suma predstavovala 2 mld. eur, pričom prioritu by mali mať mladí poľnohospodári.

Program bude riešiť mnohé zo súčasných nedostatkov, s ktorými sa poľnohospodári podľa EK stretávajú a poskytne nižšie úrokové sadzby, dlhšie obdobie (až päť rokov) na začatie splácania úveru, dlhšie obdobie na splatenie celého úveru (až 15 rokov).

Taktiež by mal zahŕňať pridanú flexibilitu v závislosti od podmienok, s cieľom reagovať na volatilitu cien v poľnohospodárskom odvetví, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári budú naďalej schopní splácať úvery aj v ťažkých obdobiach.

Prístup k financiám môže byť prekážkou

Balík úverov tento týždeň oznámil komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan a viceprezident EIB Andrew McDowell. „Prístup k financiám je rozhodujúci a často je prekážkou pre mladých ľudí, ktorí sa chcú začať venovať tomuto povolaniu. Podpora mladých poľnohospodárov v tomto odvetví je pre EK a spoločnú poľnohospodársku politiku na obdobie po roku 2020 prioritou, keďže 11 % európskych poľnohospodárov má menej ako 40 rokov,“ uviedol Phil Hogan.

Poľnohospodárske odvetvie je podľa viceprezidenta EIB Andrewa McDowella hlavnou oporou hospodárstva EÚ a zohráva kľúčovú úlohu nielen pri výrobe zdravých potravín, ale aj v boji proti zmene klímy a pri ochrane životného prostredia.

„Vďaka tejto novej iniciatíve sa EIB zameriava na budúcnosť odvetvia a riešenie problému trhových medzier, ako aj nedostatočného prístupu najmä ďalšej generácie poľnohospodárov k financovaniu. Tento úverový program bude podporovať aj rast a konkurencieschopnosť v odvetví poľnohospodárstva a biohospodárstva, a to prostredníctvom zachovania a vytvárania pracovných miest vo vidieckych a pobrežných regiónoch,“ povedal McDowell.





