Mladé rodiny môžu získať výraznejšiu podporu, Most-Híd navrhol novelu o fonde rozvoja bývania

BRATISLAVA 6. decembra (WebNoviny.sk) - Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) má zaviesť výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie.

Národná rada SR o návrhu poslancov za Most-Híd rokovala prvom čítaní. Novela sa týka mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome.

Rozvoj vidieckych lokalít

"Obstaranie staršieho bytu môže byť riešením pre mladomanželov a súčasne môže podporiť rozvoj vo vidieckych lokalitách. Tento úver bude poskytnutý za štandardných podmienok, ako je v prípade manželov, avšak s tým zvýhodnením, že prvých 15 tisíc eur z úveru bude poskytnutých s výhodnejšou úrokovou sadzbou," uviedli predkladatelia.

Pre mladomanželov by mal byť tiež zavedený nový účel podpory bývania, a to možnosť poskytnúť zvýhodnený úver na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome, čo by malo zlepšiť kvalitu ich bývania.

"Na takýto účel bude možné poskytnúť zvýhodnený úver, pričom prvých 15 tisíc eur z maximálnej výšky 30 tisíc eur možno poskytnúť s výhodnejšou úrokovou sadzbou," vyplýva z dôvodovej správy.

Opatrenia pri narodení dieťaťa

Zámerom novely je podľa poslancov za Most-Híd pomôcť mladým rodinám osamostatniť sa, zjednodušiť im finančne možnosť mať deti a podporovať tak pôrodnosť a demografický rast na Slovensku.

Na základe tejto zmeny tak mladomanželia budú môcť dostať úver vo výške 15 tisíc eur na pätnásť rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % fixovanou počas celej doby úveru.

"Zároveň pri narodení dieťaťa možno odpustiť dvetisíc eur z výšky istiny úveru, pričom maximálna suma, ktorá môže byť takto odpustená z istiny úveru, je šesťtisíc eur," priblížili predkladatelia s tým, že návrh je jednoznačne zameraný na podporu rodiny a detí. Podľa poslankyne strany Most-Híd Irén Sárközy ide o finančný produkt, ktorý nebude mať na trhu konkurenciu.

Obnova bytového fondu

Ďalším cieľom návrhu je podpora obnovy bytového fondu na celom Slovensku. Najmä v obciach na vidieku existuje veľký počet starších rodinných domov, z ktorých mnohé sú už neobývané. Možnosť rekonštrukcie takýchto starších rodinných domov môže podľa poslancov za Most-Híd zatraktívniť bývanie v obciach, čo podporí i rozvoj vidieka.

Poslanec strany SaS Miroslav Ivan uviedol, že vníma úmysel predloženej novely pozitívne. Myslí si však, že sociálnu politiku by nemalo robiť ministerstvo dopravy a výstavby, ale ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože má detailnejšie informácie o sociálnom statuse ľudí.

Ivan pripomenul, že splnenie podmienok na čerpanie úveru by sa kontrolovalo len pri žiadosti o poskytnutie podpory. Zvýhodnenú úrokovú sadzbu by tak mohli využívať aj ľudia, ktorým sa status zlepšil a tento benefit nepotrebujú.





