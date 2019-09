Miroslav Konôpka siahal na víťazstvo v pretekoch Ázijskej série Le Mans

"Urobili sme maximum, čo sme mohli, no napokon sme len druhí, čo nás dosť prekvapilo," povedal v cieli Konôpka a dodal: "Športová diplomacia zrejme funguje len pre silných a bohatých. V cieli pred odovzdávaním cien na stupňoch víťazov sme sa dozvedeli, že v našej kategórii AM Trophy štartoval aj tím United Motorsport. V štartovej listine urobili pred pretekmi zmenu s výnimkou, ktorú udelili jednému z ich jazdcov a zaradili ho podľa nej do bronzovej kategórie. V tom by nebol až taký problém, no my sme sa celé preteky snažili držať pred inými súpermi a týchto sme si ani nevšímali. V cieli sme za nimi boli len o 8,9 sekundy. Ak by sme to tušili, tak na nich skúsime trochu tlačiť a možno by to vyšlo. No už s tým nič nenarobíme, pokúsime sa ich zdolať vo Fudži o dva týždne."