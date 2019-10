Ministri v Pellegriniho vláde sa riadia novou bezpečnostnou stratégiou

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) - Hoci Bezpečnostnú stratégiu SR neschválila Národná rada SR, premiér Peter Pellegrini a jeho ministri sa týmto strategickým dokumentom riadia.

Návrh vo vláde prešiel

Pellegrini to povedal v pondelok počas hodnotiacej konferencie o zahraničnej politike na otázku, prečo po zmene bezpečnostného prostredia nie je aj nová bezpečnostná stratégia.

Pellegrini pripomenul, že bezpečnostná stratégia, ktorú vypracoval rezort diplomacie, vo vláde prešla. Pre nesúhlas koaličnej Slovenskej národnej strany sa však do parlamentu ani nedostala. Pellegrini tvrdí, že momentálne ani nie je priestor na to, aby ju parlament odobril.

Kompromis v otázke

On a jeho vláda sa však pri svojej práci novou stratégiou riadia. Je to kompromis, ktorý so sebou v tejto otázke urobil, dodal. Pellegrini totiž tlačil na to, aby dokument NR SR schválila. Vypracovanie a schválenie novej Bezpečnostnej stratégie SR je aj v Programovom vyhlásení vlády. Pôvodná bezpečnostná stratégia platí od roku 2004.

V pondelok sa na pôde ministerstva zahraničných vecí koná 19. ročník hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky za uplynulý rok. Konferenciu organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s ministerstvom. Vystúpil na nej aj prezident Andrej Kiska. Účastníci sa venujú témam ako konsenzus v slovenskej zahraničnej politike či brexit a stav EÚ.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !