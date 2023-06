Ministerstvo zdravotníctva uhradí nemocniciam všetky výdavky súvisiace s koronavírusom

Ministerstvo zdravotníctva SR uhradí všetky výdavky nemocníc súvisiace s ochorením COVID-19. Potvrdila to v tlačovej správe hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ide o celkovú sumu 306 960,66 eur, ktorá má byť vyplatená čoskoro.

Podľa Eliášovej ministerstvo 3. novembra požiadalo rezort financií o rozpočtové opatrenie na povolené prekročenie limitu výdavkov na úhradu nákladov opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19.

Kollár a Šuster vypočítali, koľko pacientov by bolo v nemocniciach, ak by bola zaočkovanosť 50 percent

Ak by bolo dnes proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných o päť percent viac Slovákov ako aktuálne je, v nemocniciach by ležalo o 41 percent menej ľudí. Vyplýva to z porovnaní, ktoré pripravili matematici Richard Kollár a Martin Šuster.

Odhadli tiež, o koľko lepšia alebo horšia by bola situácia v nemocniciach, ak by boli Slováci zaočkovaní v rôznych iných mierach. Porovnali aj to, koľko ľudí so závažnými vedľajšími príznakmi po podaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by sme na Slovensku v súvislosti s celkovou zaočkovanosťou evidovali.

Závažné vedľajšie účinky vakcín

Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) bolo od začiatku očkovania nahlásených spolu 1 091 prípadov závažných vedľajších účinkov po podaní vakcíny.

„Ako by situácia vyzerala, ak by sme mali už dnes zaočkovaných 50 % celej populácie? Náš odhad je, že v nemocniciach by bolo dnes 1 561 pacientov s COVID-19. To je o 41 % menej pri zvýšení zaočkovanosti len o päť percentuálnych bodov,” uvádza v tlačovej správe Kollár.

Vypočítali tiež, že zaočkovaní ľudia majú asi šesť až sedemkrát nižšie riziko, že sa dostanú do nemocnice, aj keby sa infikovali.

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.