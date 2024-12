Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu vyhlášky, ktorou stanoví rozsah činností pre asistujúce praktické sestry

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje aktualizáciu rozsahu praxe niektorých zdravotníckych povolaní.

Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave novely vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, ktorú rezort predložil do pripomienkového konania.

Novelizovaná vyhláška má stanoviť rozsah pracovných činností v povolaní praktická sestra – asistent.

Európska komisia našla rozpor

Zároveň určí, ktoré činnosti na základe odbornej spôsobilosti môže vykonávať samostatne, na základe indikácie lekára alebo sestry či pôrodnej asistentky samostatne.

Ako aj v spolupráci so sestrou alebo pôrodnou asistentkou, v spolupráci so sestrou, resp. pôrodnou asistentkou či sanitárom, prípadne, pri ktorých asistuje lekárovi alebo sestre, resp. pôrodnej asistentke.





Pripravovaná úprava rozsahu praxe praktickej sestry – asistenta je reakciou na nesplnenie povinností vyplývajúcich predovšetkým z európskej smernice o uznávaní odborných kvalifikácií.





Európska komisia podľa rezortu zdravotníctva identifikovala rozpor pri dodržiavaní smernice v oblasti diferencovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti praktickou sestrou – asistentom a sestrou zodpovednou za všeobecnú starostlivosť.

Asistent odbremeňuje sestru

Praktická sestra – asistent je členom ošetrovateľského tímu, ktorý sa podieľa na zdravotnej starostlivosti o osoby, rodiny a komunity s potrebou uspokojenia bio – psycho – sociálnych a duchovných potrieb, a to nielen v ústavných zdravotníckych zariadeniach.





Dosiahnutým zdravotníckym vzdelaním sú odborne spôsobilí vykonávať a poskytovať zdravotnú starostlivosť, a tým odbremeniť sestru, ktorá môže svoje vzdelanie, skúsenosti a zručnosti nadobudnuté praxou využiť pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

