Ministerstvo zahraničných vecí považuje ukončenie rokovaní s USA o investíciách za zarážajúce

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí v pondelok s prekvapením zaregistrovalo vyhlásenie ministerstva obrany, ktorým oznámilo, že ukončilo rokovania o americkej investícii do slovenskej armády.

Rokovania neboli ukončené

„Rezort obrany toto rozhodnutie nekonzultoval s ministerstvom zahraničných vecí, nebolo to ani predmetom rokovania v rámci Bezpečnostnej rady štátu, na zasadnutí vlády a podľa našich vedomostí ani na politickej úrovni v koalícii. Ide pritom o zásadné rozhodnutie, ktoré má ďalekosiahle zahraničnopolitické a bezpečnostné dôsledky," uviedol tlačový odbor rezortu diplomacie s tým, že tento krok je zarážajúci, keďže ministerstvo obrany oslovilo práve ministerstvo zahraničných vecí, aby viedlo rokovania o tejto dohode v mene vlády SR za účasti viacerých rezortov.

Ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so zdôvodneniami uvedenými vo vyhlásení rezortu obrany zdôrazňuje, že rokovania o dohode neboli ukončené a závisí od slovenskej strany, aká bude jej finálna podoba.

Rezort diplomacie ďalej pripomína, že ide o rámcovú dohodu a na uskutočnenie akýchkoľvek konkrétnych aktivít v rámci jej uplatňovania by boli potrebné samostatné zmluvy.

Ohrozená suverenita štátov sa nepotvrdila

Zodpovednosťou ministerstva obrany je v rámci štandardného dialógu s USA identifikovať také projekty, ktoré dokážu využiť ponúkané finančné zdroje pri plnom rešpektovaní suverenity SR.

Cieľom rokovaní pod vedením ministerstva zahraničných vecí je predložiť vláde a NR SR na schválenie návrh dohody, ktorý umožní využitie finančných prostriedkov za podmienok, ktoré budú pre SR prijateľné.

Rezort diplomacie upozornil, že avizované odstúpenie ministerstva obrany od ďalších rokovaní by znamenalo celkové ukončenie negociácií s americkou stranou k uvedenému dokumentu, keďže akákoľvek dohoda o obrannej spolupráci bez účasti rezortu obrany je bezpredmetná.

V praxi to znamená, že SR by bola jedinou členskou krajinou NATO, ktorá odmietla takúto dohodu, čo nemôže nevyvolať otázky o dôveryhodnosti našej krajiny v očiach partnerov v rámci Severoatlantickej aliancie. Ministerstvo nezaznamenalo, že by bola ohrozená suverenita tých členských štátov NATO, ktoré podobnú dohodu s USA uzavreli.

Rozvoj obrannej infraštruktúry

„Zdôrazňujeme, že v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR vláda bude podporovať rozvoj transatlantických vzťahov ako základný pilier zaručenia bezpečnosti a budovania prosperity SR. V programovom vyhlásení sa taktiež uvádza, že vláda podporí rozvoj obrannej infraštruktúry, zdokonalí systém dodávok tovarov, poskytnutie služieb a činnosti na podporu ozbrojených síl pri obrane SR a spojeneckých síl pri plnení úloh kolektívnej obrany na území SR ako hostiteľskej krajiny," uzavrelo ministerstvo zahraničných vecí.

Rezort obrany považuje za ohrozenie, respektíve obmedzenie suverenity Slovenskej republiky akékoľvek vytvorenie právnych podmienok pre pôsobenie cudzích ozbrojených síl na území Slovenska na neurčitý čas, s možnosťou vypovedania zmluvy najskôr po uplynutí doby 10 rokov od nadobudnutia jej platnosti, s 12-mesačnou výpovednou dobou.

Navyše takéto pôsobenie cudzích vojsk by mohlo byť v zmysle terminológie NATO považované za vytvorenie základne cudzích vojsk na území Slovenskej republiky, s čím vedenie ministerstva obrany zásadne nesúhlasí.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

