Ministerstvo vnútra sa v minulom roku zapojilo do vyše 150 projektov podporených z eurofondov

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) sa v roku 2020 angažovalo v 166 projektových aktivitách, ktoré využili alebo sa uchádzali o podporu zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ), programov Európskej komisie a programu bilaterálnej spolupráce - Nórskeho finančného mechanizmu.

Ako ďalej rezort informoval v tlačovej správe, celková výška finančných prostriedkov, alokovaná na ukončené a prebiehajúce projekty, predstavuje sumu viac ako 520 miliónov eur, z čoho spolufinancovanie zo strany MV SR tvorí viac ako desať miliónov eur.

Ministerstvo v minulom roku čerpalo granty z programov zahraničnej pomoci v sume viac ako 30 miliónov eur. „S ich podporou MV SR realizovalo významné verejno-prospešné a v mnohých prípadoch i finančne náročné projekty, ktorých uskutočnenie bez získania zdrojov zahraničnej pomoci by znamenalo zvýšené nároky na rozpočet ministerstva,“ informoval rezort.

Dodal, že podporené projekty prispeli najmä k elektronizácii a modernizácii infraštruktúry verejnej správy, modernizácii a zlepšení služieb bezpečnosti a záchranných zložiek, prevencií rizík, k rozvoju ľudských zdrojov, ale aj k riešeniu nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19.

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.